Tatá Werneck vive atriz em crise na comédia dramática TOC

Ícaro Andrade

icaro.andrade@jornaldebrasilia.com

“É um filme que fala mais sobre dor que sobre o riso”. Assim Tatá Werneck define TOC – Transtornada Obsessiva Compulsiva, que estreia nesta quinta-feira em cinemas de todo o País. A comédia nacional nada convencional conta a história da personagem é Kika K – sua primeira protagonista nas telonas –, uma celebridade em crise com sua vida profissional e pessoal. Como se não bastasse, ela precisa lidar com um fã obcecado e com suas próprias limitações proporcionadas por transtornos que a impossibilitam, por exemplo, de pisar em qualquer linha no chão.

A personagem Kika K surge no início do filme como uma guerreira gladiadora, “uma super-heroína”. Em momentos de muita ação, com direito a luta e saltos mortais, Tatá aparece com um arco e flecha, acertando os inimigos para, assim, salvar a vida de uma jovem indefesa. Durante esses momentos de glória, todos vividos em um sonho diário da personagem, Ingrid Guimarães sempre aparece para interrompê-la. As duas discutem e Kika desperta do cochilo, nitidamente revoltada com a intromissão da rival. “A Ingrid está sempre nos meus sonhos. Não aguento mais”, reclama Kika ao acordar.

O filme é uma obra idealizada pela própria atriz, juntamente com o amigo Teodoro Poppovic, diretor e roteirista do longa. Os dois se reuniram em 2010, ano em que trabalharam juntos na MTV, e tiveram a ideia de criar um longa inspirado na história de uma personagem que sofre de compulsões. O projeto ficou apenas no papel até a virada de 2014 para 2015, quando um convite da produtora Biônica Filmes fez a ideia começar a tomar forma. Poppovic convidou Paulinho Caruso para o projeto e, a partir daí, a dupla mergulhou fundo no processo de criação do roteiro e personagens.

Como protagonista de primeira viagem, Tatá falou sobre a “tal busca pela felicidade” tão abordada na obra. “Criar uma celebridade famosa, cheia de fãs e que tem tudo que precisa para ser feliz, mas ainda assim é triste foi a forma que encontramos para abordar o assunto e explicar que as coisas boas da vida estão em lugares que sequer podemos imaginar”.

Elenco

Dentre os personagens estão Caio Astro (Bruno Gagliasso), um ator galã e namorado de Kika que só pensa em sexo; Felipão (Luis Labianco), um fã obcecado pela protagonista, que no decorrer do filme causa uma reviravolta na história; Carol (Vera Holtz), empresária e assessora de Kika; e Vladimir (Daniel Furlan), um vendedor de livraria fracassado que acaba tendo um papel fundamental na vida de Kika. O longa conta também com a participação mais que especial da atriz Ingrid Guimarães no papel dela mesma.

Perguntada sobre o elenco, Tatá é só elogios: “Vera (Holtz) é uma mulher maravilhosa, muito segura no texto, tenho uma admiração enorme por ela. Luis (Labianco) é meu amigo, já trabalhamos juntos e não conseguiria ver outra pessoa interpretando tão bem o papel dele no filme”.

Sobre sua relação com Ingrid Guimarães, de quem já foi rival em Prontas Para Casar, Tatá brinca: “A gente não se gosta mesmo, já deu para perceber (risos). É tudo coincidência, eu adoro a Ingrid, somos grandes amigas e eu não poderia deixar ela de fora”.

Primeira vez atuando com Daniel Furlan, a comediante admite que não conhecia o trabalho do ator. “Pensei em outros nomes, mas nos primeiros 10 minutos vendo um vídeo dele, me apaixonei, queria ele pra mim”, volta a brincar.

A comédia, que promete arrancar risos e também provocar reflexões, teve sua pré-estreia no Rio na última quinta, quando o elenco do filme se reuniu em coletiva de imprensa para divulgação do longa.

O repórter viajou a convite da distribuidora.