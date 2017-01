Psicóloga fala sobre a importância da orientação vocacional para estudantes

O Ensino Médio é a etapa educacional que finaliza os ciclos de educação importantes para a formação básica do estudante. A partir daí, escolher uma carreira, um curso superior, muitas vezes não é uma tarefa simples. Algumas escolas públicas e particulares contam com a orientação de um psicólogo para ajudar os alunos neste momento de transição.

Orientação vocacional

É realizada a partir da aplicação de um teste psicológico, geralmente composto por um questionário, cujo resultado, submetido à análise de um profissional, permite direcionar o aluno, identificando os principais interesses, as dificuldades e as aptidões, montando, assim, um perfil básico de personalidade direcionado à área profissional. Em função desses traços, aliados ao perfil psicográfico, o trabalho de orientação busca identificar duas grandes áreas para as quais o teste aponta a maior competência para atuação. Vale lembrar que entrevistas e conversas também são ferramentas pontuais para orientar o estudante.

Apoio da família

A docente de Psicologia do Centro Universitário Estácio de Brasília, Helen Lima, também explica que a família do aluno deve buscar conhecer os reais interesses do estudante, sem projeções ou induções. “É preciso muito diálogo. A vida profissional de um filho costuma gerar muita expectativa e ansiedade nos familiares. Mas é necessário respeitar a individualidade e saber que, quando descobrimos e fazemos o que gostamos, as chances de satisfação e de realização são muitas”, finaliza.