Em sua primeira edição do ano, festa Mistura de Verão volta neste sábado no Mané

Abrindo os trabalhos de 2017 e em clima tropical, a Mistura de Verão vai aquecer o público com muita música. A festa acontece no próximo sábado (18), a partir das 23h. O evento retorna ao Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, para uma noite de veraneio em total sintonia com a estação do ano – que abarca desde o design do material de divulgação, passa pela cenografia elaborada para a festa e chega aos drinks que serão servidos e, claro, à mistura musical preparada para fazer subir a temperatura da pista de dança.

Foram escalados a dupla carioca Flow & Zeo, o renomado paulistano Mau Mau, a queridíssima canadense Erica Dee e o prodígio carioca Tucho. Os DJs residentes Chicco Aquino e Drezin completam a programação.

Convidados

Flow & Zeo começaram suas carreiras individualmente em 1999 e tocam juntos desde 2000. Conectados dentro e fora das cabines, além de DJs, são produtores musicais, gerenciam o label Tropical Beats e tocam pelos quatro cantos do globo. Seus sets são dinâmicos e bem construídos entre house e techno, que envolvem o público por onde passam com técnica precisa e muito carisma.

Mau Mau é um dos DJs mais influentes da cena eletrônica nacional. Começou sua carreira em 1987, na lendária boate paulistana Madame Satã, influenciado pelo movimento underground americano e europeu. Seu set é um mix de house, techno e techouse, sempre com um suingue brasileiro, conduzindo a pista com maestria e garantindo o agito do público. Mau Mau se apresenta regularmente em várias cidades do Brasil e é presença obrigatória em todos os grandes eventos nacionais de música eletrônica. Sua carreira internacional também é consolidada, tendo se apresentado em diversos países sul-americanos, europeus, além de Estados Unidos e Japão.

Erica Dee é canadense de nascimento e vive há alguns anos em Los Angeles (EUA). Seu set passa por hip hop, future soul, R&B e house music. Também cantora, Erica tem participa de grandes festivais pelo mundo ao lado de artistas como Mix Master Mike, Lil’ Kim, Thievery Corporation, Quest Love e DJ Nu-Mark.

Tucho foi vencedor do primeiro reality show de DJs do Brasil, Batalha de DJs (do canal Multishow). Jovem prodígio da cena black do Rio de Janeiro, acumula mais de 12 anos de carreira. Foi DJ oficial das Olimpíadas e Paralimpíadas no Parque Olímpico. Em 2015 e 2016, foi finalista do campeonato de DJs Red Bull Thre3style. Com habilidade, mistura em seu set black music, rock, trap, reggae, funk e pop.

A festa

Criado em 2007 pelos DJs e produtores Chicco Aquino e Drezin Fonseca, a festa Mistura Fina aposta num bem-servido cardápio musical de black music e música eletrônica servido por DJs de renome local, nacional e internacional. Com o passar dos anos, a Mistura cresceu e consolidou-se como um evento de referência na noite brasiliense em estrutura, som, atendimento e, claro, pista de dança animada!

Serviço

Festa Mistura Fina de Verão

Quando: 28 de janeiro, às 23h.

Onde: Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha (Eixo Monumental)

Ingressos: R$50 (primeiro lote)

Vendas online: www.mobprodutora.com.br

Classificação indicativa: 18 anos

Informações: (61) 2626-2701.