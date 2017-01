Editora Leader lança livro “Empreendedoras de Alta Performance”

Tweet no Twitter

O livro “Empreendedoras de Alta Performance”, mais novo lançamento da Editora Leader de São Paulo, possui o prefácio de Luiza Trajano, grande empresária da Magazine Luiza e coordenação das executivas de alto nível. Tatyane Luncah, publicitária e coach, Andréia Roma, idealizadora do projeto e CEO da Editora Leader e Vanessa Cotosck, empresária e treinadora.

A capa da obra foi inspirada em Amelia Earhart e desenhada pelo artista Kobra e a participação em uma das orelhas da obra de Kléber Pagu, que afirma, são mulheres cada vez mais presentes no meu dia dia, seja pela convivência, seja pelas inúmeras notícias de novas conquistas. Uma obra que concentra estratégias de empreendedorismo feminino que servem de exemplos e ensinamentos para mulheres que têm o objetivo de se preparar para o mundo dos negócios. Luiza Helena Trajano, ressalta a conquista do público feminino quanto à ocupação de cargos destinados somente aos homens.

“Assim como a minha carreira, vejo mulheres que hoje ocupam altos cargos em empresas em mercados totalmente masculinos. No varejo, na década de 90, quando assumia superintendência da Magazine Luiza, era a única representante mulher neste segmento e, ainda no meu caso, vinda do interior”, afirma.