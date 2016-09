Domingos Montagner morreu por asfixia mecânica, afirma IML

O laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Aracaju (SE), na madrugada desta sexta-feira (16), informou que o resultado da necropsia realizada no corpo de Domingos Montagner, 54 anos, apontou que o ator morreu por asfixia mecânica provocada por afogamento.

O IML aguarda o comparecimento de algum parente ou responsável com procuração assinada para liberar o corpo de Montagner.

Morte

O corpo do ator Domingos Montagner, 54 anos, foi encontrado no final da tarde dessa quinta (15) no município de Canindé de São Francisco, no sertão sergipano. O corpo foi localizado preso às pedras a cerca de 18 metros de profundidade no Rio São Francisco, perto da Usina de Xingó, no Canindé.

Montagner havia gravado cenas da novela “Velho Chico” no período da manhã e a após o almoço foi tomar um banho de rio com a atriz Camila Pitanga. Durante o mergulho, a correnteza o puxou. O ator lutou, mas não conseguiu retornar à superfície. Camila nadou e se agarrou a uma pedra.

Ela avisou rapidamente a equipe de produção da Rede Globo, que foi a procura de Montagner. Helicópteros do Grupamento Tático, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e pescadores auxiliaram nas buscas.

Antonio Pitanga, pai de Camila, diz que a atriz está muito abalada.