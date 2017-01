Zé Ricardo espera “tirar lições” de derrota para o Vila Nova em amistoso

O Flamengo decepcionou a torcida em seu primeiro amistoso, perdendo para o Vila Nova-GO por 1 a 0, no Serra Dourada, em Goiânia. O técnico Zé Ricardo comentou o desempenho de seus comandados, e garantiu que tirará lições do duelo, mesmo tratando-se de um amistoso.

“Podemos tirar lições do jogo. Precisamos fazer ajustes, pois já temos nossa estreia no Carioca semana que vem”, afirmou o treinador, lembrando do duelo contra o Boavista, no próximo domingo, no Maracanã.

Zé também comentou atuações individuais, como por exemplo a do lateral esquerdo peruano Miguel Trauco, que fez sua estreia com a camisa do Rubro-Negro.

“Participou muito bem durante a preparação que fez conosco nesses primeiros dias. Hoje, atuou bem e mostrou muita personalidade”, elogiou o comandante, que colocou o reforço na segunda etapa, após utilizar Jorge como titular.

O peruano, aliás, foi o único dos reforços do Fla a estrear contra o Vila Nova. O meia Darío Conca ainda se recupera de lesão, e o volante Rômulo ainda não foi utilizado pelo técnico no Serra Dourada.

Agora, o Flamengo tem mais uma semana de treinos antes de estrear oficialmente contra o Boavista. Além do Carioca, o Rubro-Negro tem a Primeira Liga e a Libertadores como desafios logo nos primeiros meses de 2017.