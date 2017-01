Vasco e Fluminense se enfrentam na estreia do Carioca

Tweet no Twitter

O Campeonato Carioca terá sua primeira rodada movimentada com um clássico. Vasco e Fluminense duelam no estádio Nilton Santos, pelo grupo C da Taça Guanabara. Tanto cruzmaltinos quanto tricolores já entraram em campo por outras competições na temporada.

O técnico Cristóvão Borges usou a Florida Cup para definir a formação da equipe, mas ganhou um desfalque de última hora. O meia Evander, que estava improvisado como volante, sofreu uma lesão e está fora da partida. Com isso, Andrezinho deve ser deslocado para a posição.

Outra dúvida era o zagueiro Luan. O jogador estava com a Seleção Brasileira esta semana e tinha um problema físico. No entanto, o defensor trabalhou normalmente nos últimos dias e está confirmado ao lado de Rodrigo.

Dos reforços, somente o argentino Escudero está confirmado para a partida. O atacante Muriqui realiza trabalho de recondicionamento físico no Cappres e ainda é dúvida. Caso seja relacionado, o jogador será opção no banco de reservas. Já o meia Wagner, não regularizado, está fora.

O goleiro Martín Silva destacou que o Vasco entra no Estadual focado em busca do tricampeonato, algo que não acontece desde os anos 90.

“O time entra confiante sempre. Sabemos que o tricampeonato é uma coisa histórica para o clube, que é muito importante. É um torneio que tem muita importância aqui no Rio de Janeiro”, disse.

O Fluminense começa a temporada de forma parecida com o rival deste domingo. O técnico Abel Braga foi contratado para conduzir a reformulação do elenco. Os tricolores entraram em campo no meio de semana pela Primeira Liga e chegam confiantes ao clássico após a vitória sobre o Criciúma.

Para esta partida, o comandante tricolor não quis fazer mistério e confirmou a escalação com somente duas mudanças. O lateral direito Lucas foi regularizado, enquanto que o meia Gustavo Scarpa voltou da Seleção Brasileira. Renato e Marcos Júnior vão para o banco de reservas.

O zagueiro Henrique ressaltou que os tricolores trabalham para conquistar sempre as vitórias, mas lembrou que a partida deste fim de semana tem o fator rivalidade, por ser um clássico.

“Temos de pensar jogo a jogo, buscar todas as vitórias. Todo jogo é importante e estamos prontos para tudo. Todos estão cientes de como é um clássico, a rivalidade que tem, a intensidade, tá todo mundo preparado”, declarou.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X FLUMINENSE

Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29 de janeiro de 2017, domingo

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Corrêa Farinha

VASCO: Martín Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Henrique; Julio dos Santos, Andrezinho, Escudero e Nenê; Eder Luis e Thalles

Técnico: Cristóvão Borges

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Wellington e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

Confira os outros jogos:

16:30 Bangu x Portuguesa

19:30 Macaé x Madureira