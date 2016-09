Trio MSN brilha e Barcelona goleia “caçula” Leganés

O Barcelona entrou em campo neste sábado de olho na liderança do Campeonato Espanhol. Sem dificuldades, o trio MSN deu show mais uma vez na temporada e fez com que o time catalão aplicasse uma goleada por 5 a 1 contra o Leganés, no primeiro jogo da história entre as duas equipes.

A missão do Leganés era praticamente impossível: vencer o Barcelona. O time iniciante no Campeonato Espanhol, no entanto, não conseguiu segurar o forte ataque formado por Luis Suárez, Neymar e Lionel Messi, que juntos marcaram quatro gols e acabou sendo goleado. A partida ainda contou com um belo gol de Rafinha e com o meia Gabriel descontando para o time da casa.

Com a vitória, o Barcelona assumiu a liderança momentânea do Campeonato Espanhol, com nove pontos somados. Até o final da rodada, no entanto, os catalães ainda podem ser ultrapassados. Na próxima rodada, Messi e companhia enfrentam o Atlético de Madrid, no Camp Nou. Já o Leganés caiu para o 13º lugar, e tenta a recuperação no próximo jogo, contra o Deportivo La Coruña.

Trio MSN sobra no primeiro tempo – Ao contrário do que o placar final mostrou, o jogo começou muito equilibrado. Jogando em casa, o Leganés não se intimidou e tentou algumas jogadas de ataque, mas sem efetividade. A partir dos 14 minutos da primeira etapa, no entanto, o trio MSN, composto por Messi, Suárez e Neymar começou a dar show. Em contra-ataque matador, Suárez arrancou e tocou para Lionel Messi, que, sem marcação, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e abrir a contagem: 1 a 0.

Com o gol sofrido, o time da casa precisou pressionar a saída de bola do Barça, mas acabou pagando o preço pela desorganização no campo. Aos 30 minutos, foi a hora de Messi devolver a gentiliza a Suárez. O craque argentino roubou a bola no ataque e lançou para o uruguaio, que finalizou com frieza e ampliou o marcador. Mesmo com 2 a 0 contra no placar, o Leganés chegava no ataque com certo perigo. Marchís fez boa jogada, passou por Mascherano e finalizou, mas viu Umtiti salvar o Barça.

Aos 43 minutos, foi a vez de Neymar deixar o dele. O brasileiro recebeu bola de Suárez e, livre de marcação, tocou para o gol vazio: 3 a 0.

Segundo tempo tranquilo e golaço de Rafinha – Na volta do intervalo, o Barcelona começou a imprimir seu característico ritmo de jogo, cadenciando e apostando nos toques rápidos. Aos 8 minutos, Neymar sofreu falta dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Lionel Messi chutou com firmeza e deixou o segundo dele na partida: 4 a 0.

O técnico Luis Enrique promoveu a entrada de Paco Alcácer, que chegou a balançar as redes depois de rebote do goleiro, mas, em posição de impedimento, viu o gol ser anulado. Aos 18 minutos, a primeira pintura do jogo. O volante brasileiro Rafinha Alcântara carregou a bola pela direita e mandou um chute colocado, no ângulo do goleirão, que ficou sem reação. Belo gol do jovem de 23 anos.

Perto do final do jogo, o Leganés descontou. O meia Gabriel, emprestado pela Juventus, cobrou falta com perfeição e acertou o ângulo de Ter Stegen – o gol marcado por Gabriel foi o primeiro da história do Leganés contra o Barcelona.