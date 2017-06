Serena Williams é a única mulher entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo

O português Cristiano Ronaldo desbancou os astros do basquete norte-americano e as estrelas do golfe e é, na temporada 2017, o atleta mais bem pago do mundo. O craque do Real Madrid acumulou nos últimos 12 meses uma fortuna de US$ 93 milhões (R$ 304 milhões). O levantamento é feito pela revista Forbes. Nele, somente uma mulher aparece entre os 100: a tenista Serena Williams.

Cristano Ronaldo, LeBron James, Messi, Roger Federer… A lista dos atletas impressiona pelos vultuosos valores. Mas em meio a esse mar de cifras astronômicas se esconde também uma realidade no mundo do esporte: a disparidade de ganhos entre homens e mulheres. Para se ter uma ideia, não há uma esportista sequer entre os 50 mais bem pagos do mundo.

A única atleta que compõe o ranking dos 100 maiores rendimentos em 2017 (salários, bônus e acordos publicitários) é a tenista Serena Williams. Recebeu 27 milhões de dólares.

A norte-americana de 35 anos é a atual número 2 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e tem nada menos do que 71 títulos de simples na carreira. Em 2017, ela se sagrou campeã do Aberto da Austrália, se tornando a mais velha campeã de qualquer Grand Slam na Era Profissional.

Se considerarmos apenas os tenistas no ranking, Serena aparece atrás de cinco homens. Roger Federer (64 milhões de dólares), Novak Djokovic (37,6 milhões de dólares), Kei Nishikori (33,9 milhões de dólares), Rafael Nadal (31,5 milhões de dólares) e Andy Murray (28,8 milhões de dólares).

Os 10 mais bem pagos em 2017

1 – Cristiano Ronaldo (futebol) – 93 milhões de dólares

2 – LeBron James (basquete) – 86.2 milhões de dólares

3 – Lionel Messi (futebol) – 80 milhões de dólares

4 – Roger Federer (tênis) – 64 milhões de dólares

5 – Kevin Durant (basquete) – 60, 6 milhões de dólares

6 – Andrew Luck (futebol americano) – 50 milhões de dólares

6 – Rory McLlroy (golfe) – 50 milhões de dólares

8 – Stephen Curry (Basquete) – 47.3 milhões de dólares

9 – James Harden (basquete) – 46.6 milhões de dólares

10 – Lewis Hamilton (Fórmula 1) – 46 milhões de dólares

18 – Neymar (Futebol) – 37 milhões de dólares

Veja no link abaixo o ranking completo da Revista Forbes

Os 100 atletas mais bem pagos do mundo