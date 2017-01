Serena vence mais uma e chega a sua 34ª semifinal de Grand Slam

A cada rodada crescem as chances do Aberto da Austrália de 2017 ter uma final histórica na chave feminina. Atual número dois do mundo, Serena Williams venceu mais uma e pode decidir o torneio de Melbourne contra sua irmã, Venus. Nas quartas de final, a estadunidense bateu Johanna Konta, da Grã-Bretanha, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3.

Agora na semifinal, Serena irá enfrentar a experiente Mirjana Lucic-Baroni, da Croácia, que eliminou a tcheca número cinco do ranking, Karolina Pliskova, e chegou novamente a uma semifinal de Grand Slam depois de 18 anos. Na outra semi da competição, Venus irá medir forças contra sua compatriota Coco Wandeweghe – será a primeira vez que três estadunidenses ficam entre as quatro primeiras de um Major desde 2002.

Caso aconteça, será a nona decisão de Grand Slam entre as irmãs, segunda no Aberto da Austrália. No confronto direto em finais, Serena leva a melhor, com seis títulos contra dois de Venus. A última decisão entre as lendárias tenistas foi em 2009 nas gramas de Wimbledon, com vitória de Serena. Já em Melbourne, a única vez que decidiram o título foi em 2003, também com triunfo da caçula.

Podendo recuperar o topo do ranking da WTA caso saia campeã da Austrália, Serena provou que está em plena forma. Contra Konta, a mais nova das irmãs Williams não deu chance em momento algum.

Foram duas quebras de serviço conquistadas no primeiro set, vencido em pouco mais de 35 minutos. Já na segunda parcial, Johanna começou na frente, quebrando o saque de Serena, mas a ex-número um voltou a vencer no serviço da rival em duas ocasiões e fechou a partida.

Com 22 títulos de Grand Slams, Serena está empatada com Steffi Graf como segunda maior vencedora dos quatro principais torneios na história do tênis. A estadunidense perde apenas para a australiana Margaret Smith Court, que tem 24. Na Austrália, a tenista busca sua sétima conquista.