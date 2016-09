Sem Nadal, Espanha estreia na disputa para se manter no Grupo Mundial da Davis

Brigando por uma vaga no grupo mundial da Copa Davis do ano que vem, a Espanha inicia sua caminhada nesta sexta-feira (16), contra a Índia. Eleito para começar os trabalhos em quadra, o principal tenista do país, Rafael Nadal, sofreu um problema estomacal e teve de ser substituído em cima da hora por Feliciano López.

Ramkumar Ramanathan será o oponente de Nadal neste primeiro confronto entre as duas nações pela Copa Davis. Tido como grande favorito da partida, ele terá de torcer de fora da quadra para o experiente Feliciano López, que se planejou para atuar apenas na chave de duplas ao lado de Marc López.

O confronto sucessor da partida de Feliciano López será o do também renomado David Ferrer, atual número 13 do mundo, que enfrenta Saketh Myneni, outro tenista com pouco prestígio no circuito mundial.

Apesar do grande favoritismo espanhol para os duelos, a seleção indiana buscará fazer do fator casa uma de suas principais armas na tentativa de conquistar um resultado surpreendente para cima do conjunto adversário. Não cobrando ingressos, a quadra que abrigará os confrontos deverá receber um grande público.

Quanto a Rafael Nadal, apesar da desistência desta sexta-feira (16) ele poderá entrar em ação caso se recupere até domingo (18), quando enfrente Saketh Mynemi, que seria seu segundo compromisso na Copa Davis.