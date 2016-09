Seleção paralímpica feminina de vôlei sentado conquista o bronze

A Seleção Brasileira feminina de vôlei sentado fez história neste sábado (17). As brasileiras derrotaram a equipe da Ucrânia por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/22 e 25/20, e garantiram a inédita medalha de bronze na modalidade.

Apesar do placar elástico no primeiro set, o Brasil enfrentou dificuldades no início da partida, chegando a ficar três pontos atrás das ucranianas. As brasileiras, porém, reagiram e passaram à frente para não mais perderem a liderança, deixando as adversárias atingiram somente o 12º ponto.

As outras duas parciais foram mais equilibradas. O segundo set foi decidido nos detalhes. As duas equipes se alternaram na pontuação, sem abrir grande vantagem. A Ucrânia chegou a ter 20/18, mas o Brasil conseguiu virar e fechar em 25/22, principalmente com a boa atuação do bloqueio.

No terceiro e último set, o equilíbrio também se manteve no começo. O Brasil deslanchou na reta final, conseguindo abrir 17/13 e depois 22/14, com grande aproveitamento nos saques e nos bloqueios. Com a vantagem estabelecida, as brasileiras administraram a dianteira e fecharam o jogo em ponto de Janaína Petit Cunha.