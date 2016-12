Rosberg anuncia lançamento de livro com detalhes da conquista do título

Tweet no Twitter

Apesar de estar aposentado do mundo do automobilismo, Nico Rosberg deu um presente de Natal ao seus fãs e amantes da Fórmula 1 ao redor do mundo. O atual campeão da categoria anunciou o lançamento de um livro que conta os bastidores de seu primeiro e único título mundial.

Em uma rede social, o alemão anunciou o lançamento do livro “Finally”. O texto foi escrito por Georg Nolte, e as imagens ficaram por conta de Paul Ripke. Nico mostrou-se entusiasmado com o lançamento da obra.

“Durante os meses finais da minha batalha pelo título, os meus altos e baixos foram documentados pelo meu amigo Paul Ripke e imortalizados em imagens fantásticas. Agora, podemos reviver esses momentos juntos: o drama da corrida final, nossas emoções após a vitória e, finalmente, o anúncio em Viena de que eu estava pendurando minhas botas como piloto. Nós alcançamos o nosso objetivo. Todos vocês fizeram isso comigo”, disse o alemão.

Para adquirir o livro, os fãs terão que fazer uma doação para à ONG “Viva con Agua”. No total, foram feitas 1000 cópias, sendo que as 100 maiores doações receberão um exemplar, e outras 50 pessoas, que realizaram a doação, serão sorteadas. Ainda não há informações de quando “Finally” chegará às livrarias.