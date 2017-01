PSG vence o Nantes com dois gols do artilheiro Cavani

O Paris Saint-Germain venceu o Nantes por 2 a 1, fora de casa, neste sábado, em jogo válido pelo Campeonato Francês. O grande nome da partida foi o uruguaio Cavani, que marcou os dois gols da vitória. O brasileiro Lucas também fez uma boa partida.

Mesmo jogando fora de casa, a equipe da capital da França foi o dono do jogo e teve muito mais posse de bola (57%) e finalizações (11 contra cinco) do que o time da casa. Como resultado, foi apenas esperar o momento certo para marcar os gols da vitória.

Apesar de o time parisiense ter jogado muito melhor, quem teve a primeira grande chance foi o Nantes. O atacante Sala roubou a bola do lateral direito Meunier e só precisava bater o goleiro Trapp para abrir o placar, contudo ele finalizou mal e chutou no lado de fora do gol.

O gol do PSG veio aos 21 minutos. Em uma jogada que começou com troca de passes do meio do campo, Draxler saiu do lado esquerdo e puxou para meio e foi até a intermediária. O jogador alemão abriu o jogo para Lucas, que recebeu a bola e fez um cruzamento perfeito. Cavani chutou a bola na linha da pequena área e inaugurou o placar.

Verrati protagonizou um dos lances mais inusitados da partida. O goleiro Trapp iniciou a jogada com o meio-campista italiano e ele se abaixou para cabecear a bola e devolver para Trapp. O juiz parou o lance e amarelou Verrati, que tentou ludibriar a regra.

A segunda etapa teve o mesmo ritmo e os comandados por Unai Emery quase ampliaram a vantagem aos 18 minutos do segundo tempo. O brasileiro Lucas cobrou a falta e encontrou o lateral Meunier, que cabeceou. A bola encobriu o goleiro Dupé, mas bateu no travessão.

O gol que garantiu a vitória veio dois minutos depois. Em uma falta frontal na intermediária, o atacante uruguaio Cavani bateu com perfeição e mandou a bola no ângulo esquerdo sem chances para o goleiro.

Com o resultado, o PSG foi a 45 pontos e ficou a um ponto do líder provisório Nice. O Monaco, que tem a mesma pontuação do time parisiense tem um jogo a menos e pode assumir a liderança no domingo caso empate ou vença. Já Nantes permanece no meio da tabela com 25 pontos.