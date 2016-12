Presidente da Chape divulga carta para recordar um mês de tragédia

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente da Chapecoense, Plinio David de Nes Filho, divulgou nesta quinta-feira uma carta aberta para lembrar o primeiro mês do acidente aéreo ocorrido na Colômbia. O time vive um processo de reconstrução após a queda do avião da companhia boliviana LaMia ter vitimado 71 pessoas no dia 29 de novembro.

Entre os mortos estavam 19 jogadores e 24 membros da delegação da Chape. Seis pessoas sobreviveram à tragédia, entre elas os jogadores Neto, Jackson Follmann e Alan Ruschel. Todos já receberam alta e dão sequência à recuperação em suas casas.

Na mensagem à torcida, o presidente agradece a todos que prestaram homenagens e apoiaram a Chapecoense no último mês. O mandatário também fez votos para que 2017 seja proveitoso. O clube disputa na próxima temporada a Copa Libertadores pela primeira vez na história.

Leia, abaixo, a íntegra da mensagem divulgada pelo presidente da Chapecoense:

“Trinta dias se passaram após o trágico acidente que levou dirigentes, comissão técnica, atletas, profissionais da imprensa e empresários amigos da Chape.

Apenas 6 tiveram a alegria de retornar as suas casas, um verdadeiro milagre.

O Verde da Chape esteve presente em homenagens em todo mundo. O carinho recebido nos deu ainda mais força. Só nos resta agradecer.

Agradecemos em especial ao nosso irmão Atlético Nacional de Medellin e a todo o povo da Colômbia.

É tempo de desafios. Muito trabalho está sendo feito por todos, objetivando primeiramente apoiar as Famílias dos que se foram e a retomada de nosso querido Clube. Neste momento de reconstrução, chegam novos dirigentes, nova comissão técnica e novos atletas para somar forças aos poucos que ficaram.

Tenho certeza torcedores, Imprensa que tem nos apoiado em todas as horas, que seremos fortes e combativos em busca de nossos objetivos. O Verde de nossas camisas será sempre o Verde da esperança, será sempre o orgulho de Chapecó.

Nunca vamos esquecer dos que se foram, buscando sempre o melhor para nossa querida Chape como a melhor forma de homenageá-los.

2017 se inicia, desejo a todos, saúde, paz, serenidade e com a Chapecoense sempre em nossos corações. Muito obrigado!”