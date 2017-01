Por classificação, Palmeiras enfrenta Villa Nova-MG em Araraquara

Às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores, o Palmeiras enfrenta o Villa Nova-MG, no Estádio da Fonte Luminosa. Com um triunfo na cidade de Araraquara, o time alviverde garante classificação à próxima fase.

Na primeira rodada, o Palmeiras bateu o Paranoá por 3 a 2, enquanto Villa Nova-MG e Ferroviária ficaram no empate sem gols. Com três pontos ganhos, a equipe palestrina ocupa a liderança do Grupo 7 e os dois primeiros passam para a fase seguinte do torneio.

No confronto com o Paranoá, o Palmeiras chegou a ficar duas vezes em desvantagem no marcador e teve trabalho para conseguir a virada com gols de Fernando, Matheus Iacovelli e Léo Passos. A performance do primeiro jogo foi tratada entre comissão técnica e elenco.

“Conversamos com eles para mostrar os erros e acertos da estreia. Estamos muito focados novamente. Sabemos da dificuldade que enfrentaremos no jogo, mas vamos em busca da vitória que pode nos dar a classificação”, declarou o técnico João Burse, responsável pelo time sub-20.

Na preliminar do jogo entre Palmeiras e Villa Nova-MG, às 19 horas, a Ferroviária enfrenta o Paranoá no Estádio da Fonte Luminosa. O time alviverde encerra sua participação na primeira fase da Copa São Paulo às 17 horas de sábado, contra a equipe local.