Podolski tem proposta para trocar Turquia por clube de Renato Augusto

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O alemão Lucas Podolski recebeu uma proposta para trocar o Galatasaray, da Turquia, pelo chinês Beijing Guoan. O clube estaria disposto a pagar 6,4 milhões de euros (R$ 21 milhões) para assegurar a contratação do atacante, que participou da conquista da Copa do Mundo de 2014.

“Recebemos uma oferta incrível do Beijing Guoan por Podolski. Agora, estamos analisando proposta e a possível saída do jogador”, afirmou o diretor esportivo do Galatasaray, Levent Nazifglu, à agência turca Anadolu.

É no Beijing Guoan que jogam os brasileiros Ralf e Renato Augusto, atual titular da Seleção de Tite. Podolski está com 31 anos e chegaria ao clube chinês para ampliar o poderio ofensivo do clube em 2017.

O mercado chinês segue como uma ameaça nesta temporada. O meia Oscar deixou o Chelsea há alguns dias para defender o Shanghai SIPG. Na quarta-feira, o atacante argentino Carlitos Tevez anunciou a saída do Boca Juniors para jogar pelo Shanghai Shenhua. Ambos ganharão salários superiores aos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no país asiático.