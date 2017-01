Piloto do Rali Dakar é atingido por raio durante etapa; quadro é instável

O piloto Ivan Jakes, da equipe KTM, foi atingido por um raio nesta quarta-feira, durante a disputa de uma das etapas do Rali Dakar, que está sendo disputado no Paraguai, Argentina e Bolívia. Competindo entre as motos, o eslovaco acabou sofrendo sério acidente, mas mesmo assim terminou o trajeto do terceiro estágio.

Jakes foi atingido pelo raio quando ainda faltavam 300 km para o fim da etapa. Atordoado pelo impacto, o piloto fez questão de seguir na disputa e cruzou a linha de chegada em 15º. Ele ainda teve um quadro de convulsão no momento do acidente, porém, após ser encaminhado para um hospital em Jujuy, o quadro do eslovaco se limitou a dores na parte esquerda do corpo e certa dificuldade para enxergar.

Após a página do piloto sinalizar que ele poderia se recuperar a tempo de competir no estágio quatro, na manhã desta quinta-feira o diagnóstico não foi tão positivo assim. “Ivan passou mal durante a noite, teve dores de cabeça e também não conseguiu beber água. Foi dormir tarde e adormeceu durante apenas três horas. Pela manhã se sentiu mal novamente e estava pouco comunicativo”.

Ainda assim Ivan Jakes pode ser considerado um sujeito de sorte. Um dos membros de sua equipe explicou que o piloto poderia ter sofrido consequências mortais. “Graças a Deus ele não colocou os pés no chão, porque teria sido com um fio de terra”.