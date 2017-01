Observados por Carille, garotos do Corinthians prometem manter o foco

Os jogadores do time sub-20 do Corinthians conseguiram chamar a atenção de Fábio Carille na primeira rodada da Copa São Paulo de Juniores. Com o comandante da equipe profissional presente no Joaquinzão, em Taubaté, eles golearam o modesto Pinheiro-MA por 6 a 0 na noite de quarta-feira.

“Sabíamos que ele viria aos jogos, mas devemos continuar focados no nosso trabalho. Se a oportunidade aparecer depois disso, será consequência”, comentou o meia Mantuan, autor de dois gols na partida.

Quem também balançou as redes duas vezes foi o centroavante Carlinhos, que já treinava com os profissionais do Corinthians no ano passado. “Fiquei feliz por descer para disputar a Copinha, até porque a gente joga no maior clube do País. Estou tentando ajudar da melhor maneira”, discursou o atleta, que beijou o escudo corintiano na direção da torcida após fechar o placar da goleada, convertendo pênalti.

Apesar da boa estreia, Carlinhos ainda sofre com a falta de ritmo de jogo. “Estou cansado. Graças a Deus e ao nosso preparador físico, fui abençoado com dois gols”, disse, ciente de que precisará entrar em ação novamente já na sexta-feira, contra o Operário-MS. “Tenho um dia para descansar. Se Deus quiser, estarei bem”, sorriu.

O Taubaté, que venceu o Operário por 1 a 0 na quarta-feira e é o anfitrião da chave, completa o grupo 17 da Copa São Paulo. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com nove títulos, e tem a expectativa de amenizar os seus problemas para investir em reforços para o time profissional com as revelações deste ano. Uma promoção já está garantida – o técnico Osmar Loss irá se tornar auxiliar de Fábio Carille ao término da competição.