Nem sempre as minhas ideias foram boas, admite Guardiola

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Depois de uma semana turbulenta e com muitas declarações polêmicas, Pep Guardiola assumiu que cometeu alguns erros desde que chegou ao Manchester City. Além disso, o treinador espanhol revelou que nem sempre as suas ideias foram as melhores.

“Na primeira parte da temporada, fizemos alguns bons jogos e exibições. Mas, quando sentíamos que errávamos, especialmente na defesa, perdíamos um pouco a confiança para jogar. Às vezes, as minhas ideias não foram boas, porque ainda estou conhecendo os jogadores e estou descobrindo as posições em que eles jogam melhor para eu me adaptar a eles”, reconheceu o técnico de 45 anos. “Por vezes, tenho uma ideia, como colocar três defensores ou usar um jogador de determinada maneira, e nem sempre dá resultado”.

Pep Guardiola, aparentemente seguindo o conselho de Mauricio Pochettino, também afirmou que ele não vai revolucionar o futebol inglês como muitos imaginam.

“Eu não vou mudar a Inglaterra, eu não quero fazer isso. Com certeza, é ela que vai me mudar. Foi por isso que vim, para ser mudado. Isso é bom. Quando se faz a mesma coisa na carreira por 15 ou 20 anos isso te aborrece”, concluiu o comandante dos Citizens.

Guardiola tem 19 vitórias, seis empates e seis derrotas em 31 partidas comandando do atual quarto colocado do Campeonato Inglês.