Náutica: Um antigo grande amigo da cidade

No registro histórico de nossa cidade, no dia 3 de novembro de 1959, meses antes da fundação da nossa capital, foi fundado o Cota Mil Iate Clube, que surgiu do sonho dos jovens Talita Aparecida de Abreu, Teodoro Bayma de Carvalho e Gilberto Scarpa, motivados pelo ambiente de modernidade, ousadia e fraternidade da nova capital.

O Cota, como é carinhosamente conhecido por todos, possui cerca de 700 sócios proprietários

Na época de sua fundação, engenheiros, geólogos e topógrafos predominavam na cidade, e assim, o clube foi batizado de Cota Mil, representado pelo símbolo de cota (altitude acima do nível do mar), seguido do indicativo da altitude estimada do lago Paranoá — não formado até então — que é de mil metros acima do nível do mar.

Conhecido como um

dos mais tradicionais

reveillons da capital federal, o clube promoverá a festa

em seu salão nobre, de frente para o Lago Paranoá, com queima de fogos e muitas diversões.

Hoje, já consolidado, calcado em um ambiente profundamente familiar, o Cota, como é carinhosamente conhecido, possui cerca de 700 sócios proprietários, o que faz dele um dos menores e mais exclusivos clubes da capital. Porém, na contramão das demais associações, é um clube que cada vez mais se abre para a cidade, na medida em que oferece para a população brasiliense, uma extensa programação cultural com a realização de rodas de samba, forró de raiz, MPB, festas e eventos, além de proporcionar, também, uma diversificada programação desportiva que inclui a prática de futebol, futevôlei, peteca, sinuca, esportes náuticos, além de uma estrutura com parque aquático, saunas, churrasqueiras e de um aprazível restaurante à beira lago, aberto durante toda a semana também para os não sócios.

Modernidade e excelência

Para Jorge Gutierrez, atual Comodoro do Cota Mil, mas que passa a comodoria no dia 1º de janeiro para seu sucessor eleito, Miguel Cleto, a sua gestão foi marcada pela preocupação com a modernização do clube, em todos os aspectos.

“Ao assumirmos em 2012, definimos como meta prioritária a modernização do nosso Clube que, apesar de reunir vantagens fantásticas como a excelente localização, um corpo social de primeira linha e equipamentos de lazer e prática de esportes variados, encontrava-se defasado sob vários aspectos, com uma estrutura muito antiga, como estacionamentos, banheiros, a ausência total de acessibilidade para cadeirantes e pessoas com deficiências, então nos propusemos a mergulharmos profundamente, toda a diretoria envolvida, nesse processo de modernização e revitalização do clube”, disse Gutierrez.

Inovação com inclusão social

Para o atual Comodoro, o plano de trabalho foi seguido à risca e todos os itens foram cumpridos, com reformas pontuais e estruturais que vão propiciar que a nova gestão comece a o ano de 2017 com o clube já reposicionado no cenário desportivo, cultural e de lazer no DF, tornando-se referência.

“Para se ter uma ideia de como esse trabalho de modernização frutificou, gosto muito de citar o Projeto Vela para Todos, uma escolinha de vela para pessoas com todos os tipos de deficiência e mantido pelo clube, com a ajuda de parceiros, voluntários e patrocinadores, e que hoje é uma referência mundial na vela adaptada, e que foi objeto de matérias na imprensa nacional e internacional, como foi o caso do Jornal de Brasília, e que só foi possível seguir adiante face à política de acessibilidade total implantada pela diretoria do Cota Mil”, exemplificou.

Gutierrez garante que continuará sendo a política oficial do clube essa convivência amistosa e prazerosa com a comunidade candanga. “O Cota Mil estará sempre de portas abertas, através dos eventos que promove em todas as áreas”, disse.