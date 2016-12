Não vou morrer para ganhar a Bola de Ouro, avisa Neymar

Talentoso e ousado, Neymar é constantemente colocado como um futuro ganhador do prêmio de melhor do mundo, algo que não acontecerá ainda nesta temporada. Para o jogador, a ordem é evitar o desespero em relação ao sonhado posto e principalmente sobre as cobranças, exaltando sua evolução no futebol europeu.

“Eu vejo como uma motivação esse prêmio, mas não vou morrer por isso. A minha prioridade é estar feliz no Barcelona. Eu jogo para ser feliz, não para ganhar essa Bola de Ouro. Essa conquista seria uma consequência”, disse o jogador, em entrevista publicada neste domingo pelo site da Liga Espanhola de futebol.

A atual fase de Neymar também não é considerada a melhor. Com a camisa do Barcelona, ele soma nove partidas sem atuar. Mas, seguindo a postura de entrevistas anteriores, ele minimizou o jejum, apostando em sua contribuição para o time em outros quesitos.

“Eu entro em campo com o objetivo de ajudar os companheiros. Não tenho feito nada de diferente. Obviamente eu gosto de fazer gols, dar passes, mas nem sempre é possível fazer isso”, explicou.

Na Europa, Neymar tem a chance de atuar com craques como Iniesta, Messi e Suárez. Ele ressalta o ótimo clima vivido internamente no Barcelona, apesar das diferentes nacionalidades dentro do elenco, e cita que é sempre um prazer trabalhar com jogadores tão famosos.

Agora, a ordem de Neymar é buscar os títulos da temporada 2016/17. Na Liga dos Campeões, o Barcelona irá enfrentar o perigoso Paris Saint-Germain nas oitavas de final, em um confronto eliminatório. No Campeonato Espanhol, o time tem três pontos a menos em relação ao líder Real Madrid, que está com uma partida a menos em função da participação no Mundial de Clubes.

“Faltam muitos jogos para acabar essa competição”, avisou. “Não ficamos de olho só no Real Madrid. No ano passado, chegamos a ter uma desvantagem de 11 pontos e conquistamos o título. O campeonato está muito difícil”, avisou.