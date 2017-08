Mundial de Asa Delta: Brasília cede o céu como palco

Pedro Marra

Conhecida como a “Havaí do Voo Livre”, por ter um clima propício para a prática do esporte, Brasília terá um colorido de 29 países representados por 142 pilotos na 21ª edição do Campeonato Mundial de Asa Delta. A competição começa a valer no próximo dia 9, com as decolagens partindo da rampa de voo em Formosa (GO), mais precisamente no Vale do Paranã, a mil metros de altitude.

A chegada tem alvo certo: Esplanada dos Ministérios. Os pilotos aterrissam no dia 19, depois de 92 km da largada. O Brasil tem a segunda maior delegação (12), um a menos que o total de pilotos do Japão (13). Em terceiro, vêm os Estados Unidos, com dez pilotos para Brasília.

Outros países estão confirmados como: Alemanha, Argentina, Austrália, Chile, Colômbia, Espanha, França, Grã-Bretanha, Guatemala, Holanda, Israel, Itália, México, Noruega, Nova Zelândia, Paraguai, Rússia e Venezuela, dentre outros.

O Brasil também tem pilotos no top 10 entre os inscritos. Candidatos ao título, André Wolf, David Brito Filho e Nene Rotor, além de outros integrantes das seleções brasileiras, A e B, prometem dar trabalho. Desde 1984, o Distrito Federal (DF) recebe anualmente o Campeonato Brasileiro de Asa Delta. Ano passado, a capital federal foi palco o Pré-Mundial e agora recebe, pela segunda vez, o mundial da modalidade. Há 14 anos, a cidade recebeu pela primeira vez o torneio.

“O foco é ser campeão mundial por equipes. Só nos últimos 4 campeonatos que disputamos, a Itália ganhou. A ideia é quebrar essa hegemonia deles, que são os atuais campeões”, afirma o piloto brasileiro David Brito, 37, 6º lugar no ranking mundial. Nos últimos 10 anos, ele já competiu nos EUA, México, Colômbia e Itália. A preparação para o Mundial foi antecipada.

“Alguns pilotos estão treinando há mais de 20 dias. Mas para a gente que voa aqui há bastante tempo, as condições com ventos fortes vão ser um diferencial”, conta ele, que é pentacampeão paulista de voo livre e 2º melhor piloto do País.

Tempo ideal

A baixa umidade do ar e a falta de chuvas em Brasília nesta época do ano são elementos essenciais para os pilotos disputarem a competição. A cidade possui ventos predominantes e um clima bastante seco, que proporcionam voos de até cinco horas de duração. As correntes térmicas são aproveitadas pelos pilotos para ganhar altura e realizar voos de até 170 km de distância.

“Vamos receber no Brasil os melhores pilotos do mundo nesta 21ª edição do Campeonato Mundial de Asa Delta. As disputas, tanto pelo título individual quanto pelo de equipes, serão disputadíssimas”, analisa Dioclécio Rosendo, vice-presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL).

Brasil tenta acabar com longo jejum

O Brasil já foi sede do Campeonato Mundial em duas ocasiões, além de ter vencido uma vez por equipes e ter um campeão mundial no individual. O primeiro atleta a colocar o País no lugar mais alto do pódio da competição foi Pepê Lopes, no ano de 1981, em Beppu (Japão).

Dez anos depois, Governador Valadares (MG) sediou pela primeira vez uma edição brasileira e os destaques vieram com a segunda colocação de Pepê Lopes, o terceiro lugar de Paulo Coelho e o vice-campeonato da seleção nacional.

No ano de 1999, em Monte Cucco (Itália), o País garantiu o título de nações, além de duas colocações no pódio individual, com André Wolf e Pedro Matos, segundo e terceiro colocados, respectivamente. No mundial seguinte, dois anos depois, em Algodobales-Cadiz (Espanha), o Brasil foi o vice-campeão, repetindo a colocação em 2003, em Brasília, quando a capital federal recebeu seu primeiro mundial. De lá para cá, o Brasil não teve mais atletas no pódio do evento.

A segurança do campeonato foi garantida um ano atrás, junto da Força Aérea Brasileira. A organização conta com o apoio do Comando da Aeronáutica. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo é o setor responsável por supervisionar o torneio. De acordo com a assessoria de imprensa, todos os pilotos terão rastreador por satélite, em que é acompanhada a trajetória dos atletas.

O evento terá um auxílio a mais. “O Brasil é altamente gabaritado e Brasília tem um clima propício. Hoje a equipe brasileira de asa delta é a 1ª do ranking mundial”, conta Beto Schimdtz, organizador local.

21º Campeonato Mundial de Asa Delta

Data: 6 a 19 de agosto

QG da Organização: Museu Nacional, Brasília (DF)

Local dos voos: Rampa do Vale do Paranã, em Formosa (GO)

Programação

Inscrições e registros: Dias 6 e 7/08 das 8h às 17h no QG

Cerimônia de abertura: Dia 6/08 às 17h na Esplanada – Museu Nacional da República

Reunião com os líderes de equipes: Dia 7/08 às 20h30 no QG

Dia oficial de treinos: Dia 8/08

Competição: Entre 9 a 18/08

Premiação e cerimônia de encerramento: 19/08 às 10h no QG