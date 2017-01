Mineiro começa com polêmica da arbitragem e cutucada de Mano no Galo

A primeira rodada do Campeonato Mineiro já teve muita polêmica com os gigantes da capital. Enquanto o Atlético-MG é acusado de vencer o América-TO com gol de pênalti que não existiu, o Cruzeiro entrou no debate.

Após a vitória diante do Villa Nova, nesse domingo, por 2 a 1, o técnico Mano Menezes cutucou o maior rival, em entrevista coletiva, que estava tranquilo com seu triunfo por ter sido “limpinho”.

“A vitória foi limpa, o que sempre deixa a gente contente, pois o gol foi natural, certinho, não teve pênalti duvidoso, nada. Isso me deixa tranquilo”, declarou o comandante, que apontou algumas dificuldades apresentadas pela equipe.

O detalhe é o seguinte: no jogo contra o Villa Nova, no segundo tempo, o Cruzeiro contou com a sorte para não ter o volante Henrique expulso. O jogador fez falta por trás e já tinha o cartão amarelo. A árbitro, no entanto, apenas marcou a infração.

No caso atleticano, o juiz Gabriel Murta estava bem posicionado no lance e observou que o atacante Fred foi puxado pela camisa. A queda do alvinegro na área causou muitos debate em Belo Horizonte, sobretudo por ter sido crucial para a vitória preta e branca.

Vale lembrar que os grandes rivais de Minas se enfrentam nesta quarta-feira, no Mineirão, pela Primeira Liga.