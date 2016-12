Messi é eleito o melhor armador de jogadas do mundo em lista da IFFHS

O argentino Lionel Messi foi eleito nesta quinta-feira como o melhor armador de jogadas do mundo. O craque do Barcelona liderou a lista idealizada pela Federação Internacional de História e Estatística (IFFHS). A relação não contou com Cristiano Ronaldo, já que o português não atua na criação do setor ofensivo.

O segundo colocado foi o meia Andrés Iniesta, também do Barcelona, seguido por Tony Kroos, do Real Madrid. O astro Neymar ficou com o 12º lugar na lista. Já Thiago Alcântara, brasileiro naturalizado espanhol do Bayern de Munique, aparece na 14ª posição.

A IFFHS também divulgou a relação das melhores armadoras entre as mulheres. A primeira colocada foi a alemã Dzenifer Marozsan, enquanto a brasileira Marta apareceu na segunda posição. A francesa Camille Abily completou o topo da lista com a terceira colocação.

Veja os cinco primeiros colocados da lista entre os homens:

1 – Lionel Messi (Argentina/Barcelona) – 172 pontos

2 – Andres Iniesta (Espanha/Barcelona) – 66 pontos

3 – Tony Kroos (Alemanha/Real Madrid) – 45 pontos

4 – Mesut Özil (Alemanha/Arsenal) – 39 pontos

5 – Riyad Mahrez (Argélia/Leicester City) – 36 pontos

Veja as cinco primeiras colocadas da lista entre as mulheres:

1 – Dzenifer Marozsan (Alemanha/FFC Frankfurt/Olympique Lyon) – 80 pontos

2 – Marta (Brasil/FC Rosengard) – 72 pontos

3 – Camille Abily (França/Olympique Lyon) – 61 pontos

4 – Lena Goessling (Alemanha/VFL Wolfsburg) – 60 pontos

5 – Luisa Cadamuro-Necib (França/Olympique Lyon) – 34 pontos