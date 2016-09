Melo e Soares perdem, e Brasil não volta à elite na Copa Davis

Tweet no Twitter

O Brasil não estará no Grupo Mundial da Copa Davis em 2017. Neste sábado, a equipe perdeu o terceiro confronto para a Bélgica, em Ostend, definindo a derrota. A dupla Marcelo Melo e Bruno Soares chegaram como favoritos, mas perderam para Ruben Bemelmans e Joris De Loore, por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 7/6 (7-5), 4/6, 6/4 e 6/4, em 3h23 de partida. Com o resultado, os europeus abriram 3 a 0, restando apenas mais dois jogos.

No primeiro set, o favoritismo de Melo e Soares, ambos top 5 no ranking de duplas, se traduziu em resultado. Logo no primeiro game de saque dos belgas, a parceria do Brasil quebrou o serviço, conseguindo vantagem. Depois disso, bastou confirmar todos os saques, sem ceder break points, para que os mineiros garantissem a vitória, por 6/3.

A segunda parcial foi extremamente equilibrada. As duplas não deram chances aos rivais em seus games de saque. Bemelmans e De Loore não cederam nenhuma oportunidade de quebra, enquanto os brasileiros tiveram que se salvar por duas vezes.

No tie-break, o equilíbrio se manteve. No detalhe, os europeus venceram um ponto no serviço rival, e foi suficiente para chegarem ao empate na partida: 7/6 (7-5).

O terceiro set seguiu igual. Nenhuma parceria conseguia se sobressair no saque dos adversários. Desta vez, porém, Melo e Soares foram bem no momento decisivo. Após nove games com confirmação de serviços, Marcelo e Bruno conseguiram a quebra decisiva, marcando 6/4 e ficando a um set da vitória.

Mas os belgas, jogando em casa, não abaixaram a cabeça. Logo no primeiro game, eles conseguiram vencer o serviço dos brasileiros. Depois disso, bastou administrar, sem dar chances para os rivais devolverem a quebra. Ao fim da parcial, 6/4 para os europeus, levando o jogo para o set decisivo.

Na parcial decisiva, mais uma vez Bemelmans e De Loore conquistaram uma quebra no início, fazendo Melo e Soares correrem atrás no placar. Sem conseguir superar o saque dos donos da casa, os mineiros viram seu favoritismo cair, e o time da casa fechou a partida, marcando 6/4, garantindo a vitória.

Neste domingo, Thomaz Bellucci (79º) e Thiago Monteiro (101º) entrarão em quadra, diante de David Goffin (14º) e Steve Darcis (103º), respectivamente. Os duelos servirão apenas para cumprir tabela, já que o confronto está definido.