Marinho assina contrato de três anos e oficializa ida para o futebol chinês

Após longa novela, o atacante Marinho vai realmente atuar no futebol chinês. Por meio de redes sociais, o empresário do jogador, Jorge Machado, confirmou a transferência do ex-jogador do Vitória para o Changchun Yatai. Após o agente se pronunciar, o próprio atleta publicou mensagem assinando o vínculo com seu novo clube.

“Agora é oficial, assinei contrato com o Changchun Yatai!! (…) irei defender essa equipe por 3 temporadas”, escreveu o atacante, que agradeceu seus empresários pelo apoio, em uma “negociação demorada”, conforme o próprio Marinho destacou.

Após fazer um bom Campeonato Brasileiro pelo Vitória, sendo o principal nome do time, que conseguiu se livrar do rebaixamento nas rodadas finais, muitas especulações surgiram em torno do nome do jogador. O Flamengo mostrou interesse, assim como o Santos.

Depois de receber grande proposta financeira da China, Marinho anunciou a saída do Vitória, mas o clube baiano ainda tentou mantê-lo no clube, colocando novos ingredientes na longa novela até o acerto com o futebol asiático.

Aos 26 anos, o atacante vai para sua primeira experiência fora do País. No Brasil, rodou por diversos times, após ser revelado nas categorias de base do Fluminense, estreando nos profissionais em 2008.