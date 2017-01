Marcelo trabalha com bola cinco dias após ter lesão diagnosticada

O lateral esquerdo Marcelo surpreendeu a imprensa espanhola ao trabalhar com bola no treino deste sábado do Real Madrid. O jogador havia sido diagnosticado com uma lesão de grau dois no bíceps femoral esquerdo, mas apresentou uma evolução clínica em apenas cinco dias.

O jornal Marca definiu a recuperação do brasileiro como um “milagre”. A publicação ressalta que uma lesão dessa natureza deixa um jogador de futebol afastado dos gramados por ao menos três semanas.

Marcelo não participou dos trabalhos que o técnico Zinedine Zidane comandou com o restante do elenco. O lateral fez atividades específicas com a bola e orientadas por um preparador físico do clube merengue.

O Real Madrid enfrentará a Real Sociedad às 17h45 (de Brasília) deste domingo, no Santiago Bernabéu. Além de Marcelo, Zidane não poderá escalar o lateral direito Daniel Carvajal. O espanhol está lesionado e faz trabalhos físicos na academia do clube.

A expectativa é de que Marcelo possa retornar ao time titular na partida contra o Celta de Vigo, no dia 5 de fevereiro. A equipe merengue lidera o Campeonato Espanhol, com 43 pontos. O segundo colocado é o Sevilla, com 42, seguido pelo Barcelona, com 41.