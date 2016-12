Jornal francês elege Bolt e Biles como “campeões dos campeões” de 2016

Nesta quarta-feira, pela primeira vez após os casos de doping que assolaram o esporte da Rússia, autoridades do país confirmaram que houve um esquema para que atletas pudessem usar substâncias ilícitas.

A diretora geral da Agência Antidoping russa, Anna Antseliovich, admitiu ao jornal norte-americano The New York Times que os casos de doping fizeram parte de um esquema. “Foi uma conspiração institucional”, disse.

Entretanto, apesar do governo negar a existência de uma conspiração, Antseliovich revelou que as principais autoridades russas não estavam envolvidas no esquema. Vale destacar que denúncias haviam destacado que o governo russo estava por trás de um esquema generalizado de doping.

A notícia do The New York Times ainda destacou como um laboratório russo manipulava unira de atletas para que as substâncias ilícitas não fossem detectadas nos exames dos Jogos de Inverno de Sochi 2014, realizados no país.

No início do mês, aconteceu a divulgação da segunda parte do Relatório McLaren, o qual evidenciou que cerca de 1000 atletas russos, de 30 modalidades, estão envolvidos em casos de doping, sendo que aproximadamente 500 exames que detectaram o uso de substâncias proibidas foram alterados.

Os escândalos de doping envolvendo a Rússia já geraram diversas punições ao país. O atletismo, por exemplo, segue proibido de disputar competições internacionais, ficando fora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que aconteceram em agosto.

O Comitê Olímpico Internacional cogitou banir a Rússia do Rio 2016, contudo, deixou por conta das federações de cada modalidade tomarem as decisões. Assim, nem toda a delegação russa veio aos Jogos.

O jornal francês L’Equipe anunciou os dois atletas escolhidos como Campeões dos Campeões de 2016. Os eleitos foram Simone Biles e Usain Bolt, que tiveram muito destaque nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Em sua última participação em Jogos Olímpicos na carreira, Bolt conquistou três ouros, nos 100m, 200m e 4x100m. No total, o jamaicano ostenta nove medalhas olímpicas, todas douradas, três em cada uma das provas.

Já Biles fez história na ginástica mundial. Aos 19 anos, a norte-americana deixou o Rio com cinco medalhas, quatro delas de ouro (no solo, no salto, por equipes e no individual geral) e uma de bronze (na trave).