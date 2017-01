Jogador do Hull City passa por cirurgia na cabeça após jogo com Chelsea

O Hull City confirmou na noite deste domingo que Ryan Mason passou por uma cirurgia na cabeça após um choque em disputa pelo alto com Gary Cahil, do Chelsea, aos 21 minutos do jogo deste domingo pelo Campeonato Inglês. O atleta sofreu uma fratura no crânio.

Mason deixou o gramado de maca e foi transferido imediatamente para o St Mary’s Hospital, Neste momento, ele se encontra em “condição estável”, segundo nota oficial divulgada pelo Hull City.

Um novo boletim médico será informado nesta segunda-feira. Todavia, em nota, o Hull City antecipou que Ryan Mason vai seguir internado nos próximos dias. A equipe ainda agradeceu os cuidados “rápidos e excelentes” que o atleta recebeu na emergência e na Unidade de Neurocirurgia do hospital.

Na temporada 2016/17, Mason realizou 20 jogos e marcou dois gols. Ele é considerado um dos principais jogadores do elenco do Hull City.

No Stamford Bridge, o Chelsea venceu o Hull City por 2 a 0 e ampliou para oito pontos a vantagem na liderança da Premier League.

Confira a nota emitida pelo Hull City em seu site oficial:

Ele foi levado ao St. Mary’s Hospital, onde passou por cirurgia.

Ryan está em condição estável e é esperado que continue no hospital pelos próximos dias.

Todos no clube gostariam de expressar seus sinceros agradecimentos pelo rápido e excelente tratamento dado a Ryan, tanto pela equipe de emergência e acidentes, quanto pela Unidade de Neurocirurgia do St. Mary’s Hospital.

Uma nova atualização será disponibilizada amanhã.