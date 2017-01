Jogador de basebol morre em acidente de carro na República Dominicana

Neste domingo, uma triste notícia pegou de surpresa o mundo do basebol. O arremessador titular Yordano Ventura, astro do Kansas City Royals e campeão com a equipe da World Series em 2015, faleceu em um acidente de carro na República Dominicana, seu país natal.

Ventura tinha 25 anos, e estava sozinho em um carro na rodovia perto da cidade de Juan Adrián. A morte do arremessador foi confirmada pelo próprio Royals, e o diretor geral da equipe, Dayton Moore, prestou suas condolências.

“Nossas preces neste momento estão com a família do Yordano, enquanto nós choramos a passagem deste jovem. Ele era tão jovem e tão talentoso, cheio de exuberância juvenil e sempre colocava um sorriso no rosto de quem interagia com ele. Superaremos isso como organização, mas agora é o momento de chorar e celebrar a vida de Yordano”, disse o dirigente.

Além do título da World Series em 2015, Yordiano disputou 94 partidas na MLB (liga norte-americana de basebol), conseguindo 38 vitórias e 31 derrotas. Veja abaixo uma das homenagens dos Royals a Ventura, dizendo que o time está de coração partido.