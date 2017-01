Inter abre temporada pós-rebaixamento contra o Veranópolis

O Internacional inicia neste domingo, ás 17h (de Brasília), sua primeira temporada como um membro da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda longe da estreia no torneio nacional, marcada apenas para maio, o Colorado abre o ano diante do Veranópolis, fora de casa, pela estreia no Campeonato Gaúcho, testando as mudanças realizadas de dezembro para cá.

Dentre elas, a que mais chama atenção é o retorno do meia argentino Andrés D’Alessandro, que passou 2016 emprestado ao River Plate. Tido como o líder do novo elenco e um dos poucos ídolos da torcida que ainda vestem a camisa do clube, o armador terá a missão de guiar seus companheiros em busca da recuperação da auto-estima colorada.

“O que mais importa para mim é o Campeonato Brasileiro, não podemos deixar nada de lado, mas temos que usar Campeonato Gaúcho e Primeira Liga como preparação para chegar no Brasileiro”, comentou o argentino, tentando tirar peso do embate. Nos amistosos preparatórios, o clube ficou no empate por 0 a 0 com o Inter de Lages e depois perdeu por 2 a 1 para o Tubarão.

Nomes como Gustavo Ferrareis, Eduardo Sasha, Ariel, Valdivia e Fabinho, todos lesionados, não participaram dos últimos treinamentos e não ficarão à disposição do novo técnico, Antonio Carlos Zago. O lateral esquerdo Uendel, que esteve nos três últimos anos no Corinthians e foi o principal nome contratado até o momento, deve fazer sua estreia.

“Tenho conversado quase todos os dias e ainda antes na reunião do vestiário. Os jogadores precisam entender que são eles que recolocarão o Inter na Série A. Eles precisam esquecer o que ocorreu no ano passado, mas precisam ter como exemplo o que houve de errado. Eles têm bagagem. Já passaram por seleção. Precisam assumir responsabilidade do que ocorrerá daqui em diante. A torcida está magoada, mas os jogadores poderão fazer a torcida sorrir”, explicou o treinador.

Do outro lado, o Veranópolis inicia a caminhada buscando uma vaga na Série D do Brasileiro, perdida com a derrota na última rodada do ano passado com uma derrota para o já eliminado Cruzeiro, que tirou a equipe do mata-mata. Na equipe, o técnico Tiago Nunes conta com a experiência do centroavante Jonatas Obina, principal esperança de gols da equipe.

FICHA TÉCNICA

VERANÓPOLIS X INTERNACIONAL

Local: estádio Antônio David Farina, em Veranópolis (RS)

Data: 29 de janeiro de 2017, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Daniel Soder (RS)

Assistentes: José Eduardo Calza e André da Silva Bitencourt (ambosa do RS)

VERANÓPOLIS: Reynaldo; Vinícius Bovi, Jadson, Zé Roberto e Murilo; Jonatan Lima, Eduardinho, Mateus Santana e Athos; Jean Carlos e Jonatas Obina

Técnico: Tiago Nunes

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Fernando Bob, Seijas, D’Alessandro e Diego; Roberson

Técnico: Antonio Carlos Zago

Veja abaixo os jogos deste domingo pelo Gauchão:

17h Veranópolis – Internacional

18h Cruzeiro – São José

18h Passo Fundo – Sport Club São Paulo

19h30 Juventude – Brasil de Pelotas