Infantino diz ter apoio de federações para expandir a Copa do Mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta quarta-feira que conta com apoio expressivo das federações internacionais para expandir o número de seleções participantes na Copa do Mundo. O dirigente quer elevar o número de classificados de 32 para 48.

À BBC Sport, Infantino disse que as federações estão “majoritariamente a favor” da proposta. A afirmação foi a mais assertiva dada pelo presidente até o momento. Em outubro, ele declarou que existia um “sentimento positivo” em torno da medida.

As mudanças devem ser implementadas já para a edição de 2026 da Copa do Mundo, que ainda não teve a sede definida. Um acordo sobre o assunto pode ser anunciado durante a reunião do Conselho da Fifa, em 9 de janeiro.

“Ainda estou convencido a expandir a participação na Copa do Mundo para além de 32 equipes. Consideraremos ter entre 40 ou 48 times. Um torneio com 48 seleções seria disputado no mesmo período do modelo atual. E as federações estão claramente a favor”, declarou Infantino à Gazzetta dello Sport.

Em entrevistas anteriores, Infantino explicou que a Copa do Mundo com 48 seleções contaria com um mata-mata antes da fase de grupos. Esta primeira etapa eliminaria 16 equipes, o que levaria ao chaveamento os tradicionais 32 participantes.