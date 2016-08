Gama vai a Santos decidir sua sorte no restante do ano

Para estar garantido no sorteio do dia 2 de agosto, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, que definirá os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos não pode pensar e outro resultado se não a vitória diante do Gama, nesta quarta-feira, às 21h45, na Vila Belmiro. No jogo de ida as duas equipe não saíram do 0 x 0.

A obrigação de vencer fez o técnico Dorival Júnior esconder o time que entrará em campo. Mas, provavelmente, o treinador deve escalar o que tem de melhor no momento para não correr o risco de se ver fora prematuramente de uma competição importante.

Sem poder contar com o trio olímpico, formado por Zeca, Thiago Maia e Gabriel, outra baixa será o meia Lucas Lima, que sentiu uma lesão na coxa diante do Vitória, no domingo, em Salvador. Para o seu lugar, Dorival Júnior pode optar por adiantar Leo Cittadini para a sua posição de origem e escalar Yuri para formar a dupla de volante ao lado de Renato, ou ainda escalar Jean Mota mais avançado. Outro desfalque pode ser o do lateral direito Victor Ferraz, que não participou do treino desta terça-feira, devido ao desgaste físico.

“(No jogo de ida) Nós tivemos oportunidades. Eu tive uma clara, a do Lucas Lima também. Agora é procurar matar e fazer o gol. Temos que ser mais agressivos, verticalizar mais. Procuramos rodar a bola e não achávamos último passe, finalizamos pouco de fora da área. Temos que manter intensidade para vencermos “, receita Cittadini, que nas últimas duas partidas atuou como volante.

De olho nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas sem se descuidar para não ser surpreendido na Copa do Brasil, o Peixe toma precauções defensivas para que o ataque possa resolver o confronto.

“Temos que manter organização, fazer o que o professor pede para não sermos surpreendidos. Sabemos que será difícil. Temos que fazer o que a gente vem treinando para passarmos de fase. A equipe deles tem bola parada forte. Temos que trabalhar e corrigir para não tomarmos gols dessa maneira”, aponta o zagueiro Luiz Felipe.

No Gama, o que está em jogo é a atividade do clube até o fim do ano, já que o time não disputa outras competições. O técnico Reinaldo Gueldini não deve vir com grandes novidades na sua escalação. A ordem é atuar com cautela para tentar fazer história e manter a igualdade no marcador, de preferência com gols, situação que colocaria a equipe na próxima fase da competição.

Desta forma, o Gama manterá a formação da partida de ida, com um meio campo mais consistente, com cinco jogadores e somente o atacante Rodrigo Pítio como referência no setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X GAMA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 27 de julho de 2016 (quarta-feira)

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA – CBF)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ – ASP -FIFA) e Fabiano da Silva Ramires (ES).

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Yuri (Jean Mota), Renato, Vitor Bueno e Leo Cittadini Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior

GAMA: Maringá; Dudu Gago, Pedrão, Murilo e Felipe Assis; Eduardo, David, Michel, Jeferson Paulista e Marcos Bahia (Marlon); Rodrigo Pítio. Técnico: Reinaldo Gueldini