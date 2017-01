Fórmula 1 muda penalizações para estimular mais ultrapassagens

Nesta quarta-feira, a Federação Internacional de Automobilismo divulgou novas regras para o sistema de penalização da Fórmula 1. Para a temporada de 2017, os pilotos só receberão punições se a falta ficar “absolutamente clara”.

Segundo a nota oficial da F1, o diretor de provas Charlie Whiting continuará relatando os incidentes, mas caberá aos comissários decidir se as investigações serão ou não feitas pelo comando de prova.

“Caberá aos comissários decidirem se qualquer piloto envolvido em um acidente deve ser penalizado”, diz o artigo 38.2 do novo regulamento do esporte. As penalizações agora só serão impostas se for constatado que o piloto teve toda ou predominante culpa pelo acidente.

A proposta da FIA e da Fórmula 1 busca mais agressividade dos pilotos em tentarem manobras de ultrapassagem sem sofrer com o medo de receber uma punição por qualquer contato feito com o carro adversário.

Uma outra mudança na regra foi que, pilotos que não cumpram as punições dentro de uma corrida deverão sofrer uma perda no grid de largada da próxima prova.