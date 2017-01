Floyd Mayweather segue pressionando McGregor para que luta aconteça

A luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor está cada vez mais próxima de acontecer. O ex-boxeador norte-americano está disposto a deixar sua aposentadoria para protagonizar um dos combates mais esperados pelos fãs nos últimos tempos. Em entrevista ao Showtime, ele seguiu se mostrando disposto a realizar o combate, mas desta vez foi um pouco mais cortês com o rival, chegando até a elogiá-lo.

“Realmente acredito que os fãs querem essa luta. Eles têm pedido por essa luta, é entretenimento. McGregor é muito interessante, muito ousado, como eu. Então vamos dar aos fãs o que eles querem ver. Acho que a luta pode acontecer. Conor é um competidor duro, provou ao longo dos anos no UFC que pode lutar em pé. Vamos ver o que o futuro nos reserva”, disse Mayweather.

Floyd Mayweather se aposentou em setembro de 2015 após vencer Andre Berto e igualar a marca do lendário boxeador Rocky Marciano, que possui 49 vitórias e nenhuma derrota. Dispensando mais um combate para ultrapassar o campeão dos pesos pesado, Mayweather parece ter mudado de ideia com as provocações do irlandês.

Assim como Mayweather, Conor McGregor também não luta há tempos. O irlandês está afastado dos compromissos com o UFC pelo fato do nascimento de seu primeiro filho, que deverá nascer em maio deste ano. Basta saber se ele irá aceitar a proposta do norte-americano, que ofereceu uma bolsa de 15 milhões de dólares, enquanto embolsaria 100 milhões de dólares, conforme revelou em entrevista à ESPN.