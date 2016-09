Flamengo bate Figueirense e segue na cola do líder Palmeiras

O Flamengo mostrou que segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Figueirense por 2 a 0, neste domingo, no Pacaembu. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 50 pontos e permanecem apenas um atrás do líder Palmeiras. Já os catarinenses seguem com apenas 28, dentro da zona de rebaixamento.

Os cariocas contaram com a presença da torcida no Pacaembu, e dominaram o confronto. O Flamengo foi para o intervalo a frente no marcador após gol de Willian Arão. No segundo tempo, Diego fez de pênalti para sacramentar o triunfo rubro-negro na manhã deste domingo.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Cruzeiro, no próximo domingo, em Cariacica. No mesmo dia, o Figueirense vai receber o Santa Cruz, no Orlando Scarpelli, em duelo de desesperados.

O jogo – Desde os primeiros minutos, o Flamengo pressionou o Figueirense em busca do gol. No entanto, os rubro-negros tinham dificuldade em passar pela retranca dos catarinenses. O primeiro chute aconteceu somente aos 11 minutos, quando Rafael Vaz arriscou de longe e viu a bola passar à direita da trave.

Aos poucos, os cariocas aumentaram o poder ofensivo e conseguiram criar espaços. Aos 17 minutos, Arão tocou para Diego na área. O meia chutou cruzado, mas a bola passou à esquerda da trave de Gatito Fernández. Depois, foi a vez do próprio Arão arriscar e mandar sobre o travessão.

O Flamengo teve a chance de abrir o placar aos 31, após o árbitro marcar pênalti, em lance que a bola pegou no braço de Ayrton após cabeceio de Leandro Damião. O próprio atacante foi para a cobrança, mas Gatito Fernández acertou o canto e fez a defesa.

Os cariocas não se abateram com a perda do pênalti e abriram o placar aos 36 minutos. Willian Arão aproveitou cruzamento do zagueiro Rafael Vaz e cabeceou no canto, sem chance para o goleiro rival.

Após o gol, os flamenguistas diminuíram o ritmo, principalmente pelo forte calor no Pacaembu. Com isso, o Figueirense conseguiu avançar em alguns momentos, mas sem levar qualquer perigo ao gol de Alex Muralha. Com isso, os rubro-negros administraram o resultado até o intervalo.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. O Flamengo seguia melhor em campo e quase ampliou aos 4 minutos. Leandro Damião lançou Diego, que chutou para boa defesa de Gatito Fernández. Dois minutos depois, Leandro Damião recebeu cruzamento rasteiro, mas chutou por cima do travessão. O Figueirense tentava avançar com mais intensidade que na etapa inicial, e conseguiu finalizar aos 10 minutos, com Bady, sem qualquer perigo.

A resposta rubro-negra veio no minuto seguinte. Após novo cruzamento rasteiro pela direita, a bola chegou em Leandro Damião, mas o atacante acertou na trave. No rebote, Gabriel fez a finalização, só que para fora.

Quando o confronto se encontrava em equilíbrio, o Flamengo acabou com as esperanças do Figueirense, aos 25 minutos. Felipe Vizeu foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Desta vez, Diego foi para a cobrança e colocou na rede.

Após o baque, o Figueira não teve mais forças para buscar o resultado. Com isso, o Flamengo cresceu na partida, e quase chegou ao terceiro, aos 28. Alan Patrick achou Arão na área. O volante tocou para Felipe Vizeu finalizar, mas Gatito Fernández fez milagre para salvar os catarinenses.

Para piorar a situação dos visitantes, o lateral esquerdo Marquinhos Pedroso foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Depois disso, o Flamengo diminuiu o ritmo e apenas administrou o resultado até o apito final.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 FIGUEIRENSE

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 18 de setembro de 2016, domingo

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)

Público: 28.168 pagantes

Cartões amarelos: William Arão e Diego (Flamengo); Bruno Alves e Ferrugem (Figueirense)

Cartão vermelho: Marquinhos Pedroso (Figueirense)

Gols: FLAMENGO: William Arão, aos 36min do primeiro tempo; Diego, aos 25min do segundo tempo

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Réver e Jorge; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Diego, Gabriel (Fernandinho) e Everton (Alan Patrick); Leandro Damião (Felipe Vizeu)

Técnico: Zé Ricardo

FIGUEIRENSE: Gatito Fernández, Bruno Alves, Nirley e Werley; Ayrton, Jefferson, Yago (Ferrugem), Marlon (Rafael Silva), Bady (Elvis) e Marquinhos Pedroso; Maurides

Técnico: Tuca Guimarães