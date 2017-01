Envolvido em acordo por Cleber, lateral ainda pode ir para o Hamburgo

Em dezembro de 2016, o Santos anunciou a contratação do zagueiro Cleber, do Hamburgo, da Alemanha, por R$ 7,4 milhões. Mas além da quantia em dinheiro, o Peixe também cedeu a preferência de compra do lateral-direito Daniel Guedes.

Antes de concretizar o acordo pelo zagueiro, o time alemão exigiu que o alvinegro que liberasse a preferência de pelo menos uma jovem promessa e sugeriu também o volante Fernando Medeiros. O clube de Vila Belmiro, por sua vez, acabou aceitando o acordo pelo lateral de 22 anos.

Após a negociação com o Santos, porém, o Hamburgo acabou se concentrando na disputa para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão e ‘esqueceu’ de Daniel Guedes. Mas com a abertura da janela de transferências para a Europa, a equipe pretende retomar as conversas para tirar o atleta do Peixe.

O Santos, por sua vez, não quer vender o lateral em definitivo, mas entende que ele terá pouco espaço na equipe titular deste ano, principalmente após a chegada de Matheus Ribeiro, e espera fazer um acordo por empréstimo de um ano com o clube da Alemanha.

Além do Hamburgo, o Daniel Guedes também já foi sondado pelo Botafogo. Na época, o técnico Dorival Júnior afirmou que contava com o ‘Menino da Vila’ e brecou as negociações. Porém, com a preferência da contratação, o treinador nada poderá fazer caso o Peixe acerte a transferência do lateral para a Alemanha. Em 2016, por conta de sucessivas lesões, o jovem ganhou poucas oportunidades e participou de apenas cinco partidas pelo clube.

O representante de Daniel Guedes, Augusto Castro, está fora do país e vai retornar em aproximadamente dez dias. Assim que desembarcar, ele vai se reunir com o presidente Modesto Roma Júnior para iniciar as tratativas e definir o futuro do lateral. O empresário, que também cuida da carreira de Ricardo Oliveira, irá discutir a renovação de contrato do centroavante durante o mesmo encontro.