Em jogo morno, Flamengo perde do Vila Nova no Serra Dourada

O Flamengo estreou na temporada 2017 com derrota por 2 a 1 no amistoso deste sábado diante do Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O atacante Wallyson, reforço do Vila goiano para esta temporada, marcou os dois gols da equipe, enquanto Leandro Damião descontou para o Fla. O resultado é inédito para o time da casa, que jamais havia vencido o Rubro-Negro carioca.

O Flamengo disputou o amistoso com duas equipes, a considerada titular atuou nos primeiros 45 minutos. Para o segundo tempo, o técnico Zé Ricardo deu chance aos reservas, e trocou os onze jogadores.

O treinador carioca manteve a base da equipe que encerrou o Campeonato Brasileirão de 2016, e a única alteração foi a escalação de Mancuello ao lado de Diego no setor de criação da equipe.

Mas apesar do entrosamento, o Fla mostrou ainda estar longe do ritmo de jogo para encarar as competições da temporada. Nos primeiros 45 minutos, a equipe foi melhor que o Vila Nova, esteve mais presente no ataque e criou algumas chances de gol.

O setor ofensivo, porém foi pouco efetivo, e a equipe acabou punida aos 39. Moisés fez jogada na ponta esquerda e tocou para trás. Wallyson recebeu e, mesmo de longe, mandou um balaço no ângulo esquerdo de Muralha e abriu o placar.

O gol abateu o Rubro-Negro, e dois minutos depois o Vila escapou em velocidade e o mesmo Wallyson entrou na área pela esquerda e chutou cruzado. Desta vez o Fla foi salvo pela trave.

Mesmo com um time totalmente diferente, o panorama da partida não mudou no segundo tempo. O Flamengo buscava o ataque e o Vila marcava atrás da linha da bola e buscava os contra-ataques.

O peruano Trauco foi o único reforço Rubro-Negro a estrear neste sábado. O jogador da seleção peruana teve boa apresentação e mostrou qualidade nos cruzamentos e cobranças de falta.

Aos 21, veio o empate. Adryan tabelou com Trauco, avançou em velocidade e viu Damião se deslocar na frente. Com um belo toque, deixou o atacante na cara do gol, e ele não perdoou: 1 a 1.

Mas a alegria Rubro-Negra durou apenas 12 minutos. Mateus Anderson fez grande jogada na ponta direita, deixou a marcação sem reação e cruzou a meia altura. Wallyson acertou outro chutaço, desta vez de primeira, e estufou a rede para dar números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 2 X 1 FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: Sábado, 21/01/2017

Horário: 18:45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Rezende (GO)

Assistentes: Cristian Passos (GO) e Adaílton Fernando (GO)

Cartáo amarelo: Juan (Fla)

Gols:

VILA NOVA: Wallyson, aos 39min do 1º tempo, e aos 33min do 2º tempo

FLAMENGO: Leandro Damião, aos 21min do 2º tempo

VILA NOVA: Wendell, Maguinho, Wesley Matos (Luizão), Brunão e Jonathan (Patrick); PH, Fagner, Marcos Serrato (Everton) e Hiroshi (Moraes Jr); Moisés (Mateus Anderson) e Wallyson (Vandinho)

Técnico: Mazola Júnior

FLAMENGO: Muralha (Thiago), Pará (Rodinei), Réver (Juan), Rafael Vaz (Rafael) e Jorge (Trauco); Márcio Araújo (Cuellar), Willian Arão (Ronaldo, Cafu), Diego (Gabriel) e Mancuello (Adryan); Everton (Marcelo Cirino) e Paolo Guerrero (Leandro Damião)

Técnico: Zé Ricardo