Em comunicado, Galo desmente boato e descarta Marcelo

A intensa busca por um volante gerou uma pequena dor de cabeça para o Atlético. Nos últimos dias surgiu uma especulação do interesse alvinegro no futebol de Marcelo, revelação do Vitória no último Campeonato Brasileiro, mas o clube desmentiu o boato.

A assessoria de imprensa do Atlético descartou o interesse preto e branco no futebol do jogador do clube baiano. “Sobre o assunto Marcelo, do Vitória. Segundo Eduardo Maluf, embora seja um bom jogador, que está despontando no mercado, no momento não interessa ao Atlético. O empresário André Cury não tem autorização para falar em nome do clube”, destacou o comunicado passado à imprensa.

André Cury trabalha quase como um parceiro do Atlético. Foi ele o responsável por ajudar o Galo na contratação de Erazo, Maicosuel, Lucas Pratto e Otero.

O Atlético busca um volante com urgência. A equipe alvinegra perdeu dois titulares na janela de transferências, Leandro Donizete ficou sem contrato e fechou com o Santos, já Júnior Urso precisou retornar ao futebol chinês.