Cruzeiro vence Araxá por 3 a 0 em jogo-treino

Depois de vencer o Águia por 7 a 0 em jogo-treino durante a semana, o Cruzeiro realizou mais um teste neste domingo. O time celeste venceu o Araxá, time de Módulo 2 do Campeonato Mineiro, por 3 a 0 em jogo-treino na Toca da Raposa II. A partida teve três tempos de 30 minutos.

No geral, o jogo foi marcado por um ritmo muito intenso e até algumas entradas fortes. Os comandados de Mano Menezes atacaram mais e criaram mais chances de gols, entretanto o Araxá conseguiu fazer alguns bons ataques. A grande ausência foi do recém-contratado Thiago Neves.

O Cruzeiro começou a partida com Rafael no gol; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo na zaga; Henrique, Cabral, Robinho, Arrascaeta e Rafinha no meio de campo; e Rafael Sóbis no ataque.

A Raposa começou jogando melhor e utilizando muito Ezequiel e Robinho pelo lado direito do campo. No primeiro tempo, o Celeste ficou mais no ataque e o gol saiu aos 29 minutos após jogada de Ezequiel na direita e finalização de Sóbis.

Um dos lances que chamou a atenção foi um choque entre Rafael e o atacante Itamar. O goleiro sofreu um corte na cabeça e quebrou um dente e, como consequência, foi substituído para a entrada de Lucas França.

Para a segunda etapa, Mano Menezes escalou o time com Lucas França no gol, Mayke, Caicedo, Murilo e Fabrício na defesa; Romero, Hudson, Élber, Marcos Vinicius e Alisson no meio; e Ábila no ataque.

O segundo gol da partida foi marcado por Ábila, que recebeu passe de Élber e mandou uma bomba. No segundo tempo, Raniel entrou no lugar de Marcos Vinícius, que chegou a receber atendimento médico. Após o jogo foi informado que o meio-campista sofreu uma torção leve no tornozelo direito e não preocupa

Para o último tempo, Mano colocou Bryan no lugar de Fabrício. O terceiro gol da Raposa veio aos 17 minutos do terceiro tempo com um chute de fora da área de Alex, que havia substituído Élber.