Cruzeiro inicia caminhada na temporada diante do Villa Nova

A Raposa começa neste domingo, contra o Villa Nova, no Mineirão, às 17 horas (de Brasília), sua luta por um ano melhor. Após duas temporadas ruins, chegando a lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ausência nas finais do Estadual, a expectativa é mudar esse panorama.

O detalhe deste confronto é que o Cruzeiro entra em campo dentro da sua própria casa, mas será visitante. O estádio Castor Cifuentes, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde o Villa costuma mandar seus jogos, não tem condições técnicas para receber grandes confrontos.

Para 2017, o Cruzeiro trabalhou com inteligência nos bastidores. O técnico Mano Menezes, mais uma vez, apagou incêndio e evitou um rebaixamento para a Série B em 2016. Agora, ele segue no comando do time e o clube apresentou alguns reforços pontuais.

A principal contratação da temporada foi o meia Thiago Neves. O jogador estava no Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e chega para ser a peça que faltava no meio-campo. O atleta, entretanto, não pode estrear contra o Villa Nova, por ainda não estar regularizado.

A Raposa se reforçou também em outras posições. Na lateral, Diogo Barbosa veio do Botafogo; o zagueiro equatoriano Luis Caicedo, e o volante Hudson, ex-São Paulo, também vestirão a camisa celeste neste ano.

O time do técnico Mano Menezes deve ter algumas mudanças em relação ao time que terminou a temporada em 2016. Na esquerda, Diogo Barbosa deve ser a opção. No ataque, Rafael Sobis será a opção centralizada, na vaga de Ramon Ábila.

Villa treina no Mineirão

O Villa Nova fez seu último treino antes da estreia no Campeonato Mineiro no Mineirão. Segundo a assessoria de imprensa do Leão, parte do elenco não conhecia o estádio e foi necessário levar o grupo para adaptar-se ao gramado.

O destaque do time é o zagueiro Gladstone, ex-Cruzeiro, além do meia Tchô, que surgiu na base do Atlético-MG. A expectativa do Villa é utilizar o Campeonato Mineiro para ressurgir no futebol e, enfim, ter novamente uma boa fase.

Domingo é dia de rodada cheia no Mineirão

Além de Cruzeiro e Villa Nova, o América também faz sua estreia no Campeonato Mineiro, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), contra o Democrata, em Governador Valares. O Coelho, atual campeão, aposta nas novidades para defender seu título. O time do técnico Enderson Moreira ganhou 13 reforços para as competições de 2017.

O Tupi, que não teve grande sorte no Campeonato Brasileiro da série B em 2016 e acabou amargando o rebaixamento, busca o renascimento no Estadual. A equipe entra em campo neste domingo, contra a Tombense, às 17h.

A URT enfrenta a Caldense, neste domingo, às 17h (de Brasília), em Patos de Minas. O time de Poços de Caldas busca novamente surpreender os torcedores de Minas Gerais como em 2015, quando chegou a final do torneio contra o Atlético, de forma invicta.

FICHA TÉCNICA

VILLA NOVA X CRUZEIRO

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 29 de janeiro, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Marconi Helbert Vieira

CRUZEIRO: Rafael, Ezequiel, Léo, Manoel, Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Alisson; Arrascaeta e Rafael Sóbis.

Técnico: Mano Menezes.

VILLA NOVA: Fernando Henrique, Osvaldir, Gladstone, Mateus e Bruno Ré; China, Luís Mário, Jhonathan e Tchô; Felipe Augusto e Roni.

Técnico: Leston Júnior.