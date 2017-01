Cruzeiro disputa jogo-treino contra o Araxá neste domingo

O técnico Mano Menezes terá outra oportunidade de testar a equipe do Cruzeiro para as competições da temporada 2017. Neste domingo, o time de Belo Horizonte disputa um jogo-treino diante do Araxá, na Toca da Raposa II.

A movimentação aconteceria inicialmente às 17 horas, mas foi antecipada para o período da manhã, às 11 horas. A diretoria cruzeirense alerta que os torcedores não serão liberados para ver a atividade.

O primeiro contato dos torcedores com o time será na quarta-feira. A partir das 17 horas será realizado o jogo-treino contra o Brasília, no campo do Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, com a presença de sócios do clube.

Durante a semana, o Cruzeiro provou que seu ataque está afiado. Em jogo-treino contra o Água, um time formado por jogadores profissionais sem contrato, a Raposa marcou 7 a 0.