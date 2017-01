Corrida de Reis de 2017 terá premiações em dinheiro

Marcada para 18 de fevereiro, a 47ª edição da Corrida de Reis abrirá 16 mil vagas para competidores a partir de 14 anos. A largada será às 19 horas, em frente ao Ginásio Nilson Nelson, com percursos de 6 e de 10 quilômetros, passando por pontos turísticos como a Esplanada dos Ministérios, o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha e a Catedral Metropolitana de Brasília. A data foi anunciada pela secretária do Esporte, Turismo e Lazer, Leila Barros, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (27).

Como nos dois últimos anos, haverá duas provas: categoria adaptada e prova popular de 6 quilômetros e de 10 quilômetros. Na corrida de 6 quilômetros, os participantes retornarão na altura da Rodoviária do Plano Piloto. Na prova de 10 quilômetros, os atletas passarão pelo terminal e voltarão perto da Alameda dos Estados, na Esplanada. A chegada será no estacionamento do próprio Nilson Nelson.

As inscrições, feitas por meio do site da Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer, são gratuitas e divididas em dois lotes: o primeiro em 3 de fevereiro para 8 mil pessoas e o segundo no dia 9 para outras 8 mil.

Os kits com camiseta, número de identificação do corredor, chip eletrônico — que cronometra o tempo e a colocação — e instruções da competição serão entregues de 15 a 17 de fevereiro, das 10 às 21 horas, na Ala Sul do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No dia da prova, os competidores receberão fruta, barra de cereal e água.

Mudanças na Corrida de Reis em relação a 2016

A Corrida de Reis terá mudanças importantes neste ano. Além de o número de vagas ter dobrado, o sistema de inscrição passou por alterações. Será permitido apenas um registro por acesso e, antes de fazer um novo, é obrigatório se desconectar.

Outra novidade é a volta, após dois anos, da premiação em dinheiro. Um total de R$ 25 mil será distribuído entre as primeiras colocações (masculino/feminino) — R$ 3 mil para os primeiros lugares, R$ 2 mil para os segundos, R$ 1 mil para os terceiros e R$ 500 para os quartos e quintos classificados.

As pessoas com deficiência serão divididas entre cadeirantes e andantes (outras deficiências). Os valores das premiações são iguais. O primeiro colocado de cada corrida recebe R$ 1 mil, o segundo leva R$ 500 e o terceiro embolsa R$ 300.



Corrida mirim com prêmios para crianças de 6 a 12 anos

Crianças de 6 a 12 anos poderão participar do evento em uma prova separada. A etapa de 2017 para os pequenos ocorrerá em 11 de fevereiro, às 9 horas, no estacionamento do Nilson Nelson, com um percurso de 300 metros. As inscrições abrirão no dia 7, também no site da Secretaria do Esporte, para mil vagas.

Haverá 60 baterias, todas com premiação — os primeiros de cada uma ganharão uma bicicleta, e o restante, medalhas. Os kits com camiseta, fruta e barra de cereal vão ser entregues no dia da corrida. Atrações infantis e brinquedos infláveis animarão a chegada dos participantes mirins.



Doação de alimentos para abastecer o Banco de Alimentos da Ceasa

As doações de 1 quilo de alimentos não perecíveis feitas pelos participantes são bem-vindas. Como de costume, a arrecadação irá para o Banco de Alimentos das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa).



Inscrições para a 47ª Corrida de Reis

Em 3 e 9 de fevereiro

Pelo site da Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer

http://www.esporte.df.gov.br/

Entrega de kits: de 15 a 17 de fevereiro, das 10 às 21 horas, na Ala Sul do Centro de Convenções Ulysses Guimarães