Corinthians admite saída de Arana e confia no potencial de Moisés

O Corinthians já trata como real a possibilidade de perder Guilherme Arana na temporada 2017 e confia no retorno de Moisés, que estava jogando pelo Bahia na última temporada, para disputar posição com Uendel no elenco. Ciente das investidas do exterior que virão pelo garoto da base, o Timão nem conta com o atleta, que disputará o Sul-Americano sub-20 pelo Brasil, no Equador, e não participará da pré-temporada com o restante do elenco.

“O Moisés vai participar de toda a pré-temporada porque Arana vai atuar pela Seleção sub-20. Vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos e tem a possibilidade de saída do Arana. Moisés fica em janeiro com a gente e depois vamos encaminhar para ficar com dois no grupo”, comentou à Rádio Bandeirantes o técnico Fábio Carille, deixando claro que não quer três laterais no grupo.

Os rumores quanto à saída de Arana, que teve o nome vinculado a clubes como Manchester United e Inter de Milão, começaram ainda no meio do ano, mas ganharam força em setembro, quando ele voltou a ter oportunidades entre os titulares. O Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do atleta e, como tem sido praxe, diz que não pode segurar um jogador que queira sair do clube.

Em ambos os casos, porém, a saída em janeiro era tratada como pouco provável pelas pessoas envolvidas na negociação, já que o jovem de 19 anos não possui passaporte europeu e não chegaria para jogar nas equipes logo de cara como fez Malcom no Bordeaux, por exemplo. A janela do meio do ano, sempre mais forte na Europa, era apontada como o momento da saída.

A necessidade do Timão de fazer caixa para abater mais a sua dívida e a não classificação para a Copa Libertadores da América, no entanto, fizeram com que os empresários do atleta vissem com bons olhos uma negociação já no início do ano. A participação com a Seleção, por sinal, é tratada como uma “vitrine” para propostas concretas.

Já Moisés, contratado no início do ano passado após uma boa Série B pelo Bragantino, novamente se destacou na segunda divisão, dessa vez pelo Bahia, e é visto agora como um jogador mais pronto para ao menos ser reserva de Uendel. Confirmado no elenco que jogará o Torneio da Flórida, ele terá a chance de impressionar a comissão técnica e manter-se no grupo de atletas.

Enquanto espera a definição sobre qual elenco vai ter à disposição, Carille monta o planejamento para esperar o retorno dos jogadores, marcado para o dia 11 de janeiro, no CT Joaquim Grava. Quatro dias depois, o clube viaja para os Estados Unidos, onde joga nos dias 18 e 21, ainda sem adversário definido. A estreia oficial, pelo Campeonato Paulista, contra o São Bento, está marcada para o dia 5 de fevereiro.