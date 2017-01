Corinthians adere a brincadeira da internet e faz atletas dançarem no CT

Em meio à pré-temporada, com treinamento em dois períodos neste sábado, os jogadores do Corinthians encontraram tempo também para descontração. Parte deles aderiu a uma brincadeira que viralizou na internet e fez coreografia ao som do funk “Ó o gás” nas dependências internas do CT Joaquim Grava.

No vídeo divulgado pela Corinthians TV, jogadores e membros da comissão técnica do clube mexem os braços de um lado a outro antes de começar a dançar desorganizadamente com a música, como nos vídeos que se propagaram na rede. Um dos mais animados é o massagista Ceará.

Muito mais sério quando está dentro de campo, o Corinthians tem um amisto marcado contra a Ferroviária, na próxima quarta-feira, em Itaquera. No sábado, estreará no Campeonato Paulista diante do São Bento, em Sorocaba.