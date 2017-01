Contra ex-time de Eduardo, Palmeiras faz último ensaio antes da estreia

O Palmeiras disputa seu último amistoso antes da estreia no Campeonato Paulista às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália. O adversário do time alviverde no ensaio derradeiro é a tradicional Ponte Preta, último time do técnico Eduardo Baptista.

Após uma passagem decepcionante pelo Fluminense, Eduardo assumiu a equipe de Campinas e terminou o Campeonato Brasileiro 2016 na oitava colocação, recorde da Ponte Preta no torneio. A performance levou o técnico a substituir Cuca no Palmeiras, campeão brasileiro.

No começo de sua trajetória pelo clube alviverde, o treinador vem fazendo experiências. Diante da Ponte Preta, a principal novidade na escalação é a presença de Lucas Barrios como centroavante, posição carente desde a saída de Gabriel. Yerry Mina, Alejandro Guerra e Moisés não foram relacionados.

“Temos o jogo contra a Ponte para observar e vamos dar oportunidade. Já é uma partida mais pesada e é importante colocar para jogar. Mas não é um jogo que determina quem vai ser titular, estamos observando no dia a dia”, disse Eduardo Baptista, prestes a fazer sua estreia como técnico do Palmeiras no Palestra Itália.

No miolo de zaga, Edu Dracena deve começar ao lado de Thiago Martins, já que Vitor Hugo ainda não têm condições físicas ideais. Na lateral esquerda, Zé Roberto volta na vaga de Egídio. Dudu, que atuou pela Seleção na quarta-feira, pode ser substituído por Vitinho, em alta após o golaço contra a Chapecoense.

Desde a reinauguração do Estádio Palestra Itália, realizada em novembro de 2014, a Ponte Preta permanece invicta diante do Palmeiras. O time de Campinas acumula duas derrotas e um empate na arena – no Campeonato Brasileiro 2016, sob o comando de Eduardo Baptista, arrancou a igualdade por 2 a 2.

Encarregado de assumir a direção técnica da Ponte Preta, Felipe Moreira também vem realizando testes durante a pré-temporada. Depois de fazer experiências nos jogos contra Inter de Limeira e Audax, o técnico planeja diante do Palmeiras usar um time mais próximo ao que pretende escalar no Campeonato Paulista.

“Mantivemos a base do ano passado, mas ainda não está definido quem é titular ou reserva”, declarou Moreira. “Vamos construir em cima dessa base e observar todos os jogadores. No dia a dia, vamos conhecendo os atletas, mas nas partidas vamos construindo a equipe”, completou.

Palmeiras e Ponte Preta estreiam no Campeonato Paulista no próximo dia 5 de fevereiro, um domingo. Às 17 horas, no Palestra Itália, o time alviverde encara o Botafogo-SP. Às 19h30, no Moisés Lucarelli, a equipe de Campinas duela com a Ferroviária.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PONTE PRETA

Data: 29 de janeiro, domingo

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Rogério Zanardo e Alex Ribeiro

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins (Vitor Hugo) e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu (Vitinho); Lucas Barrios

Técnico: Eduardo Baptista

PONTE PRETA: Aranha; Nino, Kadu, Fábio Ferreira e Breno Lopes; João Vitor, Matheus Jesus, Wendel e Ravanelli; Clayson e Pottker

Técnico: Felipe Moreira