Com time alternativo, Furacão estreia diante do Rio Branco

Com a cabeça voltada para a pré-Libertadores da América, o Atlético Paranaense faz sua estreia no Campeonato Paranaense 2017, neste domingo, as 17 horas (de Brasília), diante do Rio Branco, na Estradinha, em Paranaguá, usando um time alternativo. Preocupado com a questão física, o técnico Paulo Autuori vai poupar parte do elenco.

A ideia do treinador rubro-negro é utilizar neste primeiro momento um time jovem, aproveitando ainda para fazer algumas observações e dar experiência ao grupo que tem uma maratona de competições ao longo do ano. Entretanto, nomes com o goleiro Weverton e o lateral Léo, que precisam de ritmo, devem ir para o jogo.

O comandante rubro-negro confirmou a preocupação, mas garante que quem entrar em campo fará um grande trabalho. “Temos um grupo composto por jogadores de diferentes faixas etárias. Vamos distribuí-los conforme as necessidades. Nesse momento há uma preocupação com as competições que temos que disputar. Mais do que nunca é importante gerir bem o esforço de cada um. Eles não têm nada que estar mostrando, já são uma realidade”, avaliou.

De volta a seu estádio, a Estradinha, o Leão dessa vez espera lugar por algo mais do que ficar fora da zona de rebaixamento do Estadual. Para isso anunciou ainda em dezembro um elenco praticamente novo, com 20 atletas que, nas mãos do técnico Guilherme Macuglia, terá a missão de reviver os tempos em que o Rio Branco era a pedra no sapato dos grandes, especialmente nos jogos no litoral.

FICHA TÉCNICA

RIO BRANCO X ATLÉTICO-PR

Local: Estádio Nelson Medrado Dias, em Paranaguá (PR)

Data: 27 de janeiro de 2017, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva e Daniel Carvalho

RIO BRANCO: Edvaldo; Ralph, Alison, Darlan e Lito; Eberson, Marcos Paulo (Oberdan), Abraão e Henrique; Ratinho e Diogo (Lucas Baretto)

Técnico: Guilherme Macuclia

ATLÉTICO-PR Weverton; Léo (Gustavo Cascardo), Marcão, Wanderson (José Ivaldo) e Renan Lodi; Renan Paulino (Luis Otávio), Matheus Rossetto; João Pedro, Felipe Gedoz e Bruno Rodrigues; Luis Henrique (Cryzan).

Técnico: Paulo Autuori