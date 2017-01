Com susto no fim, Brasil vence o Paraguai e fica perto de classificação

A Seleção Brasileira sub-20 deu um grande passo na tarde deste domingo rumo à sua classificação para a segunda fase do Campeonato Sul-Americano da categoria, disputado no Equador. Diante do Paraguai, em duelo realizado no Estádio Bellavista, na cidade de Ambato, a equipe nacional abriu 3 a 0, mas relaxou e viu o adversário marcar duas vezes no final da partida. No fim, Matheus Sávio, Richarlison e Felipe VIzeu garantiram o triunfo por 3 a 2, enquanto Jesus Medina diminuiu o prejuízo paraguaio.

Com o resultado, a Seleção disparou na liderança do Grupo A, com sete pontos ganhos em três jogos, podendo chegar ao hexagonal final até com derrota na última rodada. Os paraguaios, por sua vez, amargam a lanterna da chave, com apenas um ponto, e precisam vencer seus próximos dois compromissos para ficar com uma das três vagas.

Maior ganhador do torneio, com 11 títulos, o Brasil encerra sua participação nesta primeira fase diante da Colômbia, na próxima terça-feira, às 22h15 (de Brasília), na cidade de Riobamba. Já o Paraguai volta a campo para enfrentar o Chile, no mesmo dia e local, mas às 20 horas.

O jogo – O Brasil começou ligeiramente melhor e por pouco não abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Richarlison recebeu na esquerda da área, após boa jogada de Matheus Sávio, e mandou na trave do goleiro Arzamendia.

Sem espaço no meio, a Seleção voltou a ser perigosa pela lateral. Aos 27, Richarlison venceu a marcação na ponta esquerda, foi à linha de fundo e cruzou. Vindo de trás, Léo Jabá bateu de primeira, mas o arqueiro paraguaio fez a defesa à queima roupa.

Por causa de uma falha do goleiro Caíque, o Paraguai quase inaugurou o marcador em Ambato, aos 31 minutos. Em chute sem força e de longe, o camisa 23 do Brasil espalmou para frente. No rebote, o atacante rival perdeu chance incrível ao mandar para fora, com o gol praticamente aberto.

O Brasil estava mesmo com sorte. Aos 37, em cobrança de falta na intermediária pela direita, o flamenguista Matheus Sávio contou com um desvio da barreira para enganar o goleiro paraguaio e marcar o primeiro gol da partida. Mesmo sem realizar uma grande apresentação, a equipe nacional descia ao vestiário satisfeita com a vantagem.

E voltou dele ainda melhor. Sem dar qualquer brecha para o Paraguai buscar o empate, a Seleção chegou ao segundo gol logo aos 11 minutos. Após chutão de Caíque, Felipe Vizeu desviou de cabeça na intermediária e deixou Richarlison na cara da meta adversária. O atacante do Fluminense deu um leve toque para tirar do goleiro e ampliar para o Brasil.

A situação ficaria ainda mais tranquila aos 13, quando o paraguaio Villalba cometeu falta dura em Robson e acabou advertido com o cartão vermelho. Com a vantagem numérica, o Brasil não demorou a fazer o 3 a 0: aos 19 minutos, Léo Jabá saiu na cara do goleiro, mas preferiu tocar para Vizeu, que, em melhores condições, só empurrou para o gol.

A Seleção não diminuiu o ritmo e continuou exercendo pressão. No entanto, foi o Paraguai que marcou o quarto gol da partida. Douglas Luiz colocou a mão na bola dentro da área, após falta cobrada pelo time rival. Na cobrança, Jesus Medina bateu no canto esquerdo de Caíque e diminuiu o prejuízo.

O próprio Medina voltaria a balançar as redes brasileiros aos 45 minutos do segundo tempo. O paraguaio, na ponta direita da intermediária, percebeu Caíque adiantado e arriscou. O goleiro brasileiro foi encoberto, mas a Seleção segurou a vitória nos acréscimos.