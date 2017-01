Com melhor defesa da Copinha, Paulista goleia Batatais e vai à final

Detentor da melhor defesa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Paulista garantiu a vaga na grande decisão neste domingo ao golear o Batatais por 5 a 1, no Jayme Cintra, em Jundiaí. Nem mesmo a chuva atrapalhou os planos dos donos da casa, que contaram com o grande apoio da torcida para assegurar a elástica vitória na semifinal da competição.

O Paulista entrou em campo com apenas um gol sofrido nesta Copinha. Apesar de levar o segundo contra o Batatais, o time provou que não chegou até este estágio do torneio à toa, atropelando os rivais e tendo a oportunidade de conquistar o bicampeonato, já que o clube também foi campeão em 1997, em cima do Corinthians.

Agora, o Galo da Japi aguarda o confronto ente Juventus e Corinthians, que acontece às 19h45 (de Brasília), em Barueri, para saber quem será seu adversário na grande final da 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogo – O Paulista tratou de aproveitar o melhor momento na partida no início do jogo para sair na frente. Logo aos 13 minutos, em cobrança de escanteio de Brayan, Maurílio subiu mais do que todos na área para cabecear de maneira precisa e abrir o placar debaixo de chuva em Jundiaí.

Apesar do gol do Paulista, foi o Batatais quem passou a dominar as ações depois dos primeiros 15 minutos. Precisando correr atrás do prejuízo, o time começou a chegar com perigo e quase empatou com Wislem, que após boa troca de passes bateu de esquerda, balançando as redes do lado de fora.

No fim da etapa inicial os jogadores do Batatais foram mais faltosos e colocaram o Paulista em boa posição para ampliar a vantagem no placar. Mais tranquilos por estarem na frente, os donos da casa pecaram na posse de bola, mas foram para o intervalo mais próximos da classificação para a grande decisão da Copa São Paulo Júnior.

Voltando para a etapa complementar o Paulista foi cirúrgico e aproveitou a primeira oportunidade que teve para se colocar em uma posição ainda mais favorável no confronto. Logo no primeiro minuto Molter aproveitou a falha de defesa do Batatais para finalizar dentro da área. A bola ainda bateu na trave, mas morreu no fundo do gol, colocando os donos da casa com dois gols de vantagem na semifinal.

O gol relâmpago do Paulista no início do segundo tempo abalou o Batatais, que não mostrou reação e deu ainda mais espaço para os donos da casa decidirem o jogo. Primeiro foi Brayan quem chegou às redes, aos 17 minutos, após cortar o marcador e bater cruzado. No minuto seguinte Molter fez seu segundo gol, aproveitando o cruzamento de Alemão e transformando a vitória em goleada.

Sem nada a perder o Batatais foi para cima e após bate-rebate dentro da área o juiz marcou pênalti para os visitantes por conta de um carrinho de Enzo. Na cobrança o goleiro foi para um lado e Douglas Pote finalizou do outro, descontando para a sua equipe.

Não satisfeito com os três gols de vantagem, o Paulista ainda chegou ao quinto gol com Matheus Sylvestre, que recebeu bom passe de Criciúma e empurrou para as redes, sacramentando assim a grande classificação do Paulista à decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.